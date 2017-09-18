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ДИКИЙ КАБАН ПОКУСАЛ ОТДЫХАЮЩЕГО В МАРИУПОЛЕ
Дикий кабан укусил 35-летнего мужчину возле кафе в Мариуполе, — сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
Отмечается, что 17 сентября в 18:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о нахождении на пляже животного, похожего на дикого кабана, вблизи кафе «Наш уголок» в Левобережном районе Мариуполя.
«По прибытию на место было установлено, что на пирсе возле кафе находится туша мертвой самки дикого кабана. На месте находились работники полиции, сотрудники аварийно-спасательной службы городского совета и охотник, застреливший самку дикого кабана. Также было установлено, что на месте находился мужчина 1982 г. р., который получил травмы правой руки от укусов животного. Пострадавшему была оказана помощь на месте сотрудниками скорой помощи, после чего его отвезли в больницу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники «Госпотребслужбы» взяли пробы крови и внутренних органов для экспертизы на наличие опасных заболеваний у животного. Также было организовано сжигание туши, которое проводилось под контролем спасателей.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, море, пляж, кабан, травма
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