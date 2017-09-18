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СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЧП В ПОКРОВСКЕ
Как уже сообщалось на сайте ЗИ, сегодня в ОШ №4 неизвестные повредили окна и на крыльце школы разлили жидкость с едким запахом.
Журналистам ЗИ стали известны подробности чрезвычайного происшествия. Дежуривший в здании школы охранник рассказал, что ночью неизвестные обстреляли окна из травматического оружия. Утром у входа в школу обнаружили жидкость коричневого цвета, которая источала едкий запах.
В службе МЧС сообщили, что к ним поступил звонок от директора школы. На место событий выехала пожарная машина. Спасатели водой из пожарного рукава смыли жидкость, которой были облиты стены и входная дверь.
Вещество, которым воспользовались злоумышленники, оказалось жидкостью фенольной группы, предположительно креолин. Его используют ветеринары для дезинфекции. Креолин имеет достаточно сильный неприятный запах, однако опасности для здоровья человека не представляет. В данный момент на месте происшествия продолжают работать правоохранители.
Автор статьи: Елена Еленина, журналист
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, школа, Покровск (Красноармейск)
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- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЧП В ПОКРОВСКЕ16:33
- В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ПОКРОВСКА СЛУЧИЛОСЬ ЧП, УЧЕНИКОВ ЭВАКУИРОВАЛИ16:01
- СБУ призывает мариупольцев не выходить из дома14:41
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- Вблизи Мариуполя боевики использовали зенитную установку11:20
- Переселенцам могут вернуть избирательное право10:58
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