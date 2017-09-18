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В Мариуполе застрелили кабана-"перебежчика"
18.09.2017 10:10
Вчера во второй половине дня на пляже Левобережного района появился дикий кабан, сообщает Сайт города Мариуполя.
По словам очевидцев, кабан вышел из воды, предположительно он приплыл из Ейска. Дикое животное погуляло по пляжу и стало плескаться на мелководье.
Нетрезвый посетитель кафе решил обнять дикое животное, кабан ласки не потерпел и укусил мужчину за руку. Все это происходило на глазах у охотников, которые застрелили животное из ружья прямым выстрелом в голову.
"Скорая" госпитализировала 35-летнего мужчину в одну из городских больниц.
Теги: Донбасс, Мариуполь, пляж, кабан
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