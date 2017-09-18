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ЗЕМЛЯ С КЛАДБИЩА ДЛЯ КЛУМБЫ: МАРИУПОЛЬЦЫ В ШОКЕ
18.09.2017 09:25
Коммунальная служба привезла в один из дворов многоквартирного дома в Мариуполе землю. Коммунальщики планируют заняться благоустройством территорий. С помощью земли они собираются разбить клумбу с цветами.
Жители этого дома считают идею хорошей, если бы не одно «но». В земле они нашли остатки венков, искусственных цветов и лент. Это указывает на то, что земля была привезена с кладбища. Мариупольцы возмущены и не хотят, чтобы кладбищенская земля оставалась у них во дворе.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, земля, клумба
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