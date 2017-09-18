Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ЗЕМЛЯ С КЛАДБИЩА ДЛЯ КЛУМБЫ: МАРИУПОЛЬЦЫ В ШОКЕ

18.09.2017 09:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ЗЕМЛЯ С КЛАДБИЩА ДЛЯ КЛУМБЫ: МАРИУПОЛЬЦЫ В ШОКЕ

Коммунальная служба привезла в один из дворов многоквартирного дома в Мариуполе землю. Коммунальщики планируют заняться благоустройством территорий. С помощью земли они собираются разбить клумбу с цветами.

Жители этого дома считают идею хорошей, если бы не одно «но». В земле они нашли остатки венков, искусственных цветов и лент. Это указывает на то, что земля была привезена с кладбища. Мариупольцы возмущены и не хотят, чтобы кладбищенская земля оставалась у них во дворе.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, земля, клумба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх