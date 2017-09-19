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“Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко

19.09.2017 11:49
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“Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко

В непризнанной “ДНР” стало считаться моветоном соблюдать правила “народной республики”: “новая власть” задала тон работы всего своего аппарата, который за три года перещеголял в коррупции чиновников времен Украины. Один из главарей “республики” Александр Ходаковский заявил, что сейчас в оккупированном Донецке все “власть имущие” играют по правилам, установленным верхушкой “ДНР”, пишет “Диалог.UA”.

По его словам, сейчас в ОРДО считается неприличным тоном не брать взятки. “Публично опущенный Михайлов (первый заместитель "министра доходов и сборов ДНР" Александр Михайлов – ред.), оказывается, метит теперь в самые богатые бизнесмены “ДНР”, возглавляет один из доходных ГП, а в перспективе его прочат на святая святых - "Донбасслогистик", что будет "заведовать" всем и в первую очередь ЖД транспортом“, - пишет Ходаковский в соцсети.

Он заявил, что если бы его брат (случай с братом Александра Захарченко – ред.) напал на официанта и распорол ему шею, то Ходаковский бы “загнал этого брата за Можайск и научил бы его Родину любить”. В “народной республике” ситуация прямо противоположная: общество играет по правилам “крыс”. “Парни, вам осталось не так уж и много, второго срока не будет - займитесь делом”, - предупредил Ходаковский.

Пользователи поддержали слова террориста, написав, что устали от правления “торговца курами”: “Многообещающее начало большого и фееричного конца. Не удивительно, народа-то за народной республикой в последнее время что-то совсем не видать, одни "звезды" в эфире”; “Такое сборище падольщиков в маленькой непризнанной отвоеванной республики. Скоро будут жрать друг друга”; “Все так. И хочется надеяться, что второго срока не будет”, - пишут дончане.



Теги: Донецк, Донбасс, коррупция, террорист, ДНР, Захарченко
 
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