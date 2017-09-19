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Население сокращается: в Донецкой области смертность превысила рождаемость
Численность населения Донецкой области сократилась на 27,9 тыс. человек, с начала года смертность превысила рождаемость на 10,5 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Донецкой области, передает 0629.
“Численность населения области, по оценке, осуществленной на основании имеющихся административных данных о государственной регистрации рождения и смерти и об изменении регистрации места жительства, на 1 июля 2017 года составила 4216,1 тыс. человек”, - говорится в сообщении.
По данным статистики, в течение января–июня 2017 года численность населения уменьшилась на 27,9 тыс. человек (без учета части зоны проведения антитеррористической операции), в том числе вследствие естественного сокращения на 10,5 тыс. человек (разница между числом новорожденных и числом умерших) и на 17,4 тыс. человек – за счет миграционного сокращения (разница между числом прибывших в область и числом выбывших за ее пределы).
По состоянию на июнь 2017 года в области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) на 8,2 тыс. новорожденных приходится 18,7 тыс. человек умерших.
В целом по Украине численность населения страны, по оценке на 1 августа 2017, составила 42456,0 тыс. человек.
“В течение января-июля 2017. численность населения уменьшилась на 128,5 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших - 61 новорожденный”, - отметили в Государственной службе статистики Украины.
Напомним, по данным Управления ООН по правам человека, с начала вооруженного конфликта на Донбассе были убиты и ранены 34766 человек, включая украинских военнослужащих, гражданских лиц и членов вооружённых групп.
Теги: Донбасс, Донецкая область, смертность, ООН, статистика, рождаемость
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