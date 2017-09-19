ОБСЕ увеличивает количество наблюдателей до 800

19.09.2017 16:51

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ увеличит до марта 2018 года количество своих наблюдателей на местах до 800 человек. Об этом заявил во время круглого стола в Киеве первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг, сообщает корреспондент Укринформа.

«Что касается деятельности СММ, фактом остается то, что мы будем продолжать увеличивать количество наблюдателей. И наша цель до конца срока действия нашего мандата, который завершается в марте следующего года, увеличить общее количество наблюдателей, которые будут работать на местах, до 800 человек», - сказал он.

В то же время Хуг подчеркнул, что стороны-подписанты Минских договоренностей должны обеспечить безопасность международных наблюдателей.