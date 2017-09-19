Официально! Пушилин в "ДНР" теперь никто, после отстранения от должности боевика Захарченко запретил его пускать на любые мероприятия в "республике"

19.09.2017 13:52

Помимо отстранения от руководства ОД "Донецкая республика", Пушилина запрещено приглашать на любые официальные мероприятия. Бывший главарь донецких боевиков Александр Ходаковский допускает, что с Пушилиным могли поквитаться за провал "Малороссии", ставку на которую делали не только Кремль, вопреки всем отрицаниям к причастности к очередному фейковому проекту, но и "высшие чины" "ДНР", сообщает "Диалог.UA".

Теперь, как считает Ходаковский, борьба за власть в "ДНР" выйдет на еще более жесткий уровень, и отстранение Пушилина далеко не последнее среди боевиков на Донбассе. Ходаковский убежден, что "чиновнику" не простили провал "мегамалоросского" проекта, который с треском провалился, едва о нем заявили боевики.

"Вы не думали над тем, почему идею с Малороссией так не совсем дружественно встретили, помимо уже объясненных причин? Все просто: умники под эту "мульку" попытались протащить себе вааще неограниченные полномочия с правом расстреливать у забора за любое инакомыслие и продлить сроки своего пребывания на неограниченный период", - пишет Ходаковский.

"Если только Захарченко не пойдет на насильственное удержание власти руками тщательно сохраняемой им личной гвардии, нет ни одного способа остаться ему на второй срок. При любой попытке сделать это путем подтасовок и выборных манипуляций он даже не догадывается, что его ждет", - добавляет боевик.