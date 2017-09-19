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Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"
19.09.2017 20:05
Кремль намерен продолжить снабжение оккупированных пророссийскими боевиками территорий, от которых "отказались" официальные киевские власти. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует "Диалог.UA".
По его словам, Россия не собирается окончательно бросать на произвол судьбы народ Донбасса, который оккупирован российскими войсками с 2014 года.
На вопрос журналистов о том, будет ли Москва и дальше платить жителям ОРДЛО соцвыплаты и финансово поддерживать захваченные территории, Песков ответил, что жителей "ЛНР/ДНР" Россия не бросит.
"Разумеется, жителей непризнанных республик ДНР и ЛНР, которые отвергнуты своей страной, естественно, никто в беде не бросит", - сказал Песков журналистам.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, боевики, Песков, соцвыплаты
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