- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 19 сентября12:09
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко11:49
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля11:10
- За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - два воина ВСУ ранены10:29
- "Украина уже сейчас готова освободить Донецк, однако есть нюансы", – генерал ВСУ Микац рассказал, почему ВСУ пока не стоит торопиться с силовой операцией на Донбассе09:52
- Сколько миротворцев потребуются для ОРДЛО - Георгий Тука09:31
- Среди боевиков «ДНР» проводят служебные расследования по фактам самовольной стрельбы08:50
- "Составляют странные списки": в оккупированном Донецке "загадочные" люди ходят по квартирам и переписывают не местное население, у сепаратистов паника08:32
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЧП В ПОКРОВСКЕ16:33
- В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ПОКРОВСКА СЛУЧИЛОСЬ ЧП, УЧЕНИКОВ ЭВАКУИРОВАЛИ16:01
После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
Террористы "ДНР/ЛНР" должны были показать всю свою "мощь" и стать участниками военных учений "Запад - 2017", но подразделения боевиков на учения попросту не доехали. Причина – по дороге у боевиков внезапно закончилось топливо, и оккупанты не смогли побряцать оружием и показать себя, чем несказанно разозлили российского президента, сообщает "Диалог.UA".
Помимо нехватки горючего, у боевиков оказалось в неисправности большинство техники. Пресс-секретарь Минобороны Украины Андрей Лысенко рассказал о планах Кремля привлечь оккупантов из Донбасса. По словам украинской разведки, многие колонны боевиков, которые были должны выйти в пункты сосредоточения для выполнения параллельных задач в рамках учений "Запад - 2017", не доехали.
"Они просто не доехали, так как почему-то закончилось топливо", - сообщил Лысенко. По его словам, у одного из подразделений луганских боевиков в наличии имелось 11 танков, но только три из них оказались боеспособными и могли выдвинуться на маневры. "Анализ техники двух армейских корпусов группировок "ДНР" и "ЛНР" свидетельствует, что 60% техники не может использоваться из-за неисправности", - подчеркнул Лысенко.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, учения, ДНР, ЛНР, боевики
- Чего хочет добиться Россия введением Миссии ООН на Донбасс на своих условиях: стали известны 5 ключевых целей Путина
- “Кремль начал переобуваться конкретно! Готовимся к кровавой бойне”, – инициатива Путина вызвала резонанс в Донецке
- Арестович: "ЛНР" и "ДНР" полностью уверены, что с мая они будут в составе России
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- "Даже признав "паспорта" "ДНР/ЛНР", РФ никогда не присоединит к себе оккупированные территории
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- У боевиков Плотницкого паника: батальоны "ЛНР" вывели с передовой - сотню "казаков" оставили на смерть12:28
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 19 сентября12:09
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко11:49
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля11:10
- За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - два воина ВСУ ранены10:29
- "Украина уже сейчас готова освободить Донецк, однако есть нюансы", – генерал ВСУ Микац рассказал, почему ВСУ пока не стоит торопиться с силовой операцией на Донбассе09:52
- Сколько миротворцев потребуются для ОРДЛО - Георгий Тука09:31
- В оккупированном Луганске взорвали очередной памятник боевикам09:20
- Среди боевиков «ДНР» проводят служебные расследования по фактам самовольной стрельбы08:50
- "Составляют странные списки": в оккупированном Донецке "загадочные" люди ходят по квартирам и переписывают не местное население, у сепаратистов паника08:32
- У боевиков Плотницкого паника: батальоны "ЛНР" вывели с передовой - сотню "казаков" оставили на смерть12:28
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 19 сентября12:09
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко11:49
- Куриные яйца подорожают до 26 гривен за десяток11:32
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля11:10
- Украина потратит почти 100 миллионов гривен на создание международного имиджа10:51
- За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - два воина ВСУ ранены10:29
- Сбылся самый страшный кошмар России: США предоставят Украине $0,5 млрд помощи, средства противовоздушной обороны и корабли - Порошенко10:12
- "Украина уже сейчас готова освободить Донецк, однако есть нюансы", – генерал ВСУ Микац рассказал, почему ВСУ пока не стоит торопиться с силовой операцией на Донбассе09:52
- Сколько миротворцев потребуются для ОРДЛО - Георгий Тука09:31
- Нейробика - зарядка для мозга21:16
- Диетологи рассказали, как сделать чай максимально полезным для здоровья20:52
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни18:41
- Чому анальгін є небезпечним?16:15
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Як вивести солі з організму в домашніх умовах?08:43
- Интуитивное питание: ешь что хочешь и не толстей08:00
- Врачи рассказали, как быстро восстановить кожу после лета07:50
- Чем вредна халва07:24
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді
- Эксперт: через пару недель украинцев ждут рекордные цены на картофель
- Чем вредна халва
- Европе предрекли самую лютую за последние 100 лет зиму