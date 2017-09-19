После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля

19.09.2017 11:10

Террористы "ДНР/ЛНР" должны были показать всю свою "мощь" и стать участниками военных учений "Запад - 2017", но подразделения боевиков на учения попросту не доехали. Причина – по дороге у боевиков внезапно закончилось топливо, и оккупанты не смогли побряцать оружием и показать себя, чем несказанно разозлили российского президента, сообщает "Диалог.UA".

Помимо нехватки горючего, у боевиков оказалось в неисправности большинство техники. Пресс-секретарь Минобороны Украины Андрей Лысенко рассказал о планах Кремля привлечь оккупантов из Донбасса. По словам украинской разведки, многие колонны боевиков, которые были должны выйти в пункты сосредоточения для выполнения параллельных задач в рамках учений "Запад - 2017", не доехали.

"Они просто не доехали, так как почему-то закончилось топливо", - сообщил Лысенко. По его словам, у одного из подразделений луганских боевиков в наличии имелось 11 танков, но только три из них оказались боеспособными и могли выдвинуться на маневры. "Анализ техники двух армейских корпусов группировок "ДНР" и "ЛНР" свидетельствует, что 60% техники не может использоваться из-за неисправности", - подчеркнул Лысенко.