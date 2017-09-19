Простите меня за этот ад: стало известно о состоянии пленника донецких боевиков украинца Станислава Асеева

19.09.2017 17:52

О своем нынешнем состоянии журналист Станислав Асеев (Васин - ред.), попавший в плен к донецким террористам больше 3 месяцев назад, рассказал сам. Пленнику удалось передать через адвоката записку своей маме. Экс-нардеп Егор Фирсов поделился, что журналист старается не раскисать и рассчитывает на обмен, все иные варианты освобождения из застенков боевиков для него практически исключены, сообщает "Диалог.UA".

Асеев знал, что когда-нибудь это произойдет, и внутренне был готов к аресту. Журналист сожалеет только об одном: что заставляет своих близких и знакомых проходить вместе с ним через весь этот ад. Фирсов также добавил, что Асеев начал писать книгу, надежды журналиста связаны только с обменным процессом. "Ни на правосудие, ни на освобождение шансов, как он считает, нет", - отметил политик.

Напомним, Асеева взяли в плен 6 июня текущего года. Изначально никто не знал, куда исчез журналист и где он находится, хотя и допускали мысли о том, что его могли схватить террористы.

Позже стало известно, что Асеева в плену пытали, этим и объясняется факт длительного отсутствия информации о пленнике, оккупанты ждали, пока сойдут побои.