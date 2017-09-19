- У главаря ДНР Захарченко запаниковали из-за выделения Украине летального американского оружия18:16
- Простите меня за этот ад: стало известно о состоянии пленника донецких боевиков украинца Станислава Асеева17:52
- В Мариуполе в гараже нашли оружие, которое похитили у Нацгвардии в 2014 году17:29
- ОБСЕ увеличивает количество наблюдателей до 80016:51
- Завтра часть Киевского района Донецка останется без воды16:09
- Пономарь: Миротворцы на Донбассе - это технология Запада по возврату Украине ее территории14:11
- Официально! Пушилин в "ДНР" теперь никто, после отстранения от должности боевика Захарченко запретил его пускать на любые мероприятия в "республике"13:52
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 19 сентября12:09
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко11:49
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля11:10
Простите меня за этот ад: стало известно о состоянии пленника донецких боевиков украинца Станислава Асеева
О своем нынешнем состоянии журналист Станислав Асеев (Васин - ред.), попавший в плен к донецким террористам больше 3 месяцев назад, рассказал сам. Пленнику удалось передать через адвоката записку своей маме. Экс-нардеп Егор Фирсов поделился, что журналист старается не раскисать и рассчитывает на обмен, все иные варианты освобождения из застенков боевиков для него практически исключены, сообщает "Диалог.UA".
Асеев знал, что когда-нибудь это произойдет, и внутренне был готов к аресту. Журналист сожалеет только об одном: что заставляет своих близких и знакомых проходить вместе с ним через весь этот ад. Фирсов также добавил, что Асеев начал писать книгу, надежды журналиста связаны только с обменным процессом. "Ни на правосудие, ни на освобождение шансов, как он считает, нет", - отметил политик.
Напомним, Асеева взяли в плен 6 июня текущего года. Изначально никто не знал, куда исчез журналист и где он находится, хотя и допускали мысли о том, что его могли схватить террористы.
Позже стало известно, что Асеева в плену пытали, этим и объясняется факт длительного отсутствия информации о пленнике, оккупанты ждали, пока сойдут побои.
Теги: Донецк, Донбасс, журналист, пленник, пытки, ДНР, боевики
- Кремль дал указание боевикам провести в Донецке парад военнопленных 24 августа
- Российский журналист: Донецк словно простудился и захворал или впал в беспричинную спячку
- "ДНР" строит у себя Северную Корею - впечатления очевидца о сегодняшнем "вече" в Донецке
- Донецк глазами чешского журналиста
- Уже год, как не могут найти: в "ДНР" похищен важный свидетель беспредела боевиков и "глава народного ополчения Донецка", лично принимавший участие в пытках пленных, Роман Соколенко. ВИДЕО
- 1937-й год нервно курит: бывший пленник рассказал, как его пытали боевики "ДНР"
- У главаря ДНР Захарченко запаниковали из-за выделения Украине летального американского оружия18:16
- Простите меня за этот ад: стало известно о состоянии пленника донецких боевиков украинца Станислава Асеева17:52
- В Мариуполе в гараже нашли оружие, которое похитили у Нацгвардии в 2014 году17:29
- ОБСЕ увеличивает количество наблюдателей до 80016:51
- Завтра часть Киевского района Донецка останется без воды16:09
- Пономарь: Миротворцы на Донбассе - это технология Запада по возврату Украине ее территории14:11
- Официально! Пушилин в "ДНР" теперь никто, после отстранения от должности боевика Захарченко запретил его пускать на любые мероприятия в "республике"13:52
- У боевиков Плотницкого паника: батальоны "ЛНР" вывели с передовой - сотню "казаков" оставили на смерть12:28
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 19 сентября12:09
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко11:49
- У главаря ДНР Захарченко запаниковали из-за выделения Украине летального американского оружия18:16
- Простите меня за этот ад: стало известно о состоянии пленника донецких боевиков украинца Станислава Асеева17:52
- В Мариуполе в гараже нашли оружие, которое похитили у Нацгвардии в 2014 году17:29
- Американское оружие в помощь Украине: Порошенко развенчал три мифа об ответных мерах Кремля17:12
- ОБСЕ увеличивает количество наблюдателей до 80016:51
- Расстрел зрителей боевыми вертолетами Ка-52 на полигоне “Запад - 2017” мог быть “репетицией” покушения на Путина - соцсети. ВИДЕО16:31
- Завтра часть Киевского района Донецка останется без воды16:09
- Новозеландский инженер создал рок-группу из роботов-автосборщиков (ВИДЕО)16:00
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее15:49
- Украинские вкладчики не смогут получить свой депозит наличными15:31
- Пять продуктов, которые стоит навсегда исключить из рациона14:51
- Нейробика - зарядка для мозга21:16
- Диетологи рассказали, как сделать чай максимально полезным для здоровья20:52
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни18:41
- Чому анальгін є небезпечним?16:15
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Як вивести солі з організму в домашніх умовах?08:43
- Интуитивное питание: ешь что хочешь и не толстей08:00
- Врачи рассказали, как быстро восстановить кожу после лета07:50
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді
- Чем вредна халва
- Трамп в ООН сделал заявление по миротворцам
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля