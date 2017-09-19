- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 19 сентября12:09
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко11:49
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля11:10
- За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - два воина ВСУ ранены10:29
- "Украина уже сейчас готова освободить Донецк, однако есть нюансы", – генерал ВСУ Микац рассказал, почему ВСУ пока не стоит торопиться с силовой операцией на Донбассе09:52
- Сколько миротворцев потребуются для ОРДЛО - Георгий Тука09:31
- Среди боевиков «ДНР» проводят служебные расследования по фактам самовольной стрельбы08:50
- "Составляют странные списки": в оккупированном Донецке "загадочные" люди ходят по квартирам и переписывают не местное население, у сепаратистов паника08:32
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЧП В ПОКРОВСКЕ16:33
- В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ПОКРОВСКА СЛУЧИЛОСЬ ЧП, УЧЕНИКОВ ЭВАКУИРОВАЛИ16:01
Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 19 сентября
Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным, передает 62.ua.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины сегодня утром, 19 сенгтября, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» - 35/100; «Марьинка» - 40/70; «Новотроицкое» - 25/40; «Гнутово» -35/70.
Всего за прошедший день через КПВВ последовало 36,3 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:
«Майорск» -8505 человек и 1170 транспортных средств;
«Марьинка» - 7820 человек и 1305 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 7395 человек и 1376 транспортных средств;
«Гнутово» - 3938 человек и 965 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 8688 человек.
Вчера нав КПВВ «Майорск» и «Станица Луганская» пограничники Краматорского и Луганского отрядов обнаружили у 2 граждан Украины поддельные документы. Украинцы предъявили паспорта граждан Украины с признаками частичной подделки, а именно - поддельные печати Государственной миграционной службы Украины.
Граждан переданы сотрудникам полиции. В отделения Нацполиции в Донецкой и Луганской областей направлено уведомление для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Кроме того, на КПВВ «Гнутово» и «Майорск» пограничники Донецкого и Краматорского отрядов обнаружили три случая незаконного перемещения товаров на неподконтрольную территорию. В частности, в первом - гражданин Украины перемещал автомобилем кофе-машину и средства гигиены почти 40 000 гривен. Во втором - украинец вез автомобилем газовые котлы и колонки на сумму более 30 000 гривен.
Также на КПВВ «Майорск» прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали 4 случая предложение гражданами Украины неправомерной выгоды за беспрепятственное пересечение линии разграничения.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, АТО, пункт пропуска, КПВВ, ГПСУ
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО на Донбассе - утренний мониторинг
- ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗАПРЕТИЛИ ВВОЗИТЬ И ВЫВОЗИТЬ ГРУЗЫ
- На границе с Россией служебная собака задержала наркокурьера
- Ситуация в пунктах пропуска утром 23 мая
- На КПВВ "Зайцево" нашли тайник
- Пункты пропуска на Донбассе переходят на летний режим
- У боевиков Плотницкого паника: батальоны "ЛНР" вывели с передовой - сотню "казаков" оставили на смерть12:28
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 19 сентября12:09
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко11:49
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля11:10
- За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - два воина ВСУ ранены10:29
- "Украина уже сейчас готова освободить Донецк, однако есть нюансы", – генерал ВСУ Микац рассказал, почему ВСУ пока не стоит торопиться с силовой операцией на Донбассе09:52
- Сколько миротворцев потребуются для ОРДЛО - Георгий Тука09:31
- В оккупированном Луганске взорвали очередной памятник боевикам09:20
- Среди боевиков «ДНР» проводят служебные расследования по фактам самовольной стрельбы08:50
- "Составляют странные списки": в оккупированном Донецке "загадочные" люди ходят по квартирам и переписывают не местное население, у сепаратистов паника08:32
- У боевиков Плотницкого паника: батальоны "ЛНР" вывели с передовой - сотню "казаков" оставили на смерть12:28
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 19 сентября12:09
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко11:49
- Куриные яйца подорожают до 26 гривен за десяток11:32
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля11:10
- Украина потратит почти 100 миллионов гривен на создание международного имиджа10:51
- За сутки боевики 14 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - два воина ВСУ ранены10:29
- Сбылся самый страшный кошмар России: США предоставят Украине $0,5 млрд помощи, средства противовоздушной обороны и корабли - Порошенко10:12
- "Украина уже сейчас готова освободить Донецк, однако есть нюансы", – генерал ВСУ Микац рассказал, почему ВСУ пока не стоит торопиться с силовой операцией на Донбассе09:52
- Сколько миротворцев потребуются для ОРДЛО - Георгий Тука09:31
- Нейробика - зарядка для мозга21:16
- Диетологи рассказали, как сделать чай максимально полезным для здоровья20:52
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни18:41
- Чому анальгін є небезпечним?16:15
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Як вивести солі з організму в домашніх умовах?08:43
- Интуитивное питание: ешь что хочешь и не толстей08:00
- Врачи рассказали, как быстро восстановить кожу после лета07:50
- Чем вредна халва07:24
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді
- Эксперт: через пару недель украинцев ждут рекордные цены на картофель
- Чем вредна халва
- Европе предрекли самую лютую за последние 100 лет зиму