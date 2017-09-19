Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 19 сентября

19.09.2017 12:09

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным, передает 62.ua.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины сегодня утром, 19 сенгтября, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» - 35/100; «Марьинка» - 40/70; «Новотроицкое» - 25/40; «Гнутово» -35/70.

Всего за прошедший день через КПВВ последовало 36,3 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

«Майорск» -8505 человек и 1170 транспортных средств;

«Марьинка» - 7820 человек и 1305 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 7395 человек и 1376 транспортных средств;

«Гнутово» - 3938 человек и 965 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 8688 человек.

Вчера нав КПВВ «Майорск» и «Станица Луганская» пограничники Краматорского и Луганского отрядов обнаружили у 2 граждан Украины поддельные документы. Украинцы предъявили паспорта граждан Украины с признаками частичной подделки, а именно - поддельные печати Государственной миграционной службы Украины.

Граждан переданы сотрудникам полиции. В отделения Нацполиции в Донецкой и Луганской областей направлено уведомление для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Кроме того, на КПВВ «Гнутово» и «Майорск» пограничники Донецкого и Краматорского отрядов обнаружили три случая незаконного перемещения товаров на неподконтрольную территорию. В частности, в первом - гражданин Украины перемещал автомобилем кофе-машину и средства гигиены почти 40 000 гривен. Во втором - украинец вез автомобилем газовые котлы и колонки на сумму более 30 000 гривен.

Также на КПВВ «Майорск» прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали 4 случая предложение гражданами Украины неправомерной выгоды за беспрепятственное пересечение линии разграничения.