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"Составляют странные списки": в оккупированном Донецке "загадочные" люди ходят по квартирам и переписывают не местное население, у сепаратистов паника
Фамилия и имя арендатора квартиры вносятся в специальные списки. Людей, которые снимают жилье, выискивают повсеместно. Сторонники сепаратистов предполагают, что это могут быть "украинские диверсанты", вычисляющие, таким образом, не местное население, сообщает "Диалог.UA".
Информацией о переписи приезжих в оккупированный Донецк в соцсети поделился сторонник боевиков Роман Манекин. Сепаратист пишет, что по квартирам ходят какие-то "странные люди" и под видом жалоб от соседей на шум и курение, выискивают тех, кто арендует жилплощадь. Все данные об арендаторах вносятся в таинственные списки.
"Сами спрашивающие точно в этом доме не проживают! Люди, будьте бдительны: жалобы на соседей рассматривают участковые, больше никто! А украинские ДРГ никто не отменял", - добавил сепаратист.
Теги: Донецк, Донбасс, паника, сепаратисты, ДНР, боевики
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