Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Составляют странные списки": в оккупированном Донецке "загадочные" люди ходят по квартирам и переписывают не местное население, у сепаратистов паника

19.09.2017 08:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Составляют странные списки": в оккупированном Донецке "загадочные" люди ходят по квартирам и переписывают не местное население, у сепаратистов паника

Фамилия и имя арендатора квартиры вносятся в специальные списки. Людей, которые снимают жилье, выискивают повсеместно. Сторонники сепаратистов предполагают, что это могут быть "украинские диверсанты", вычисляющие, таким образом, не местное население, сообщает "Диалог.UA".

Информацией о переписи приезжих в оккупированный Донецк в соцсети поделился сторонник боевиков Роман Манекин. Сепаратист пишет, что по квартирам ходят какие-то "странные люди" и под видом жалоб от соседей на шум и курение, выискивают тех, кто арендует жилплощадь. Все данные об арендаторах вносятся в таинственные списки.

"Сами спрашивающие точно в этом доме не проживают! Люди, будьте бдительны: жалобы на соседей рассматривают участковые, больше никто! А украинские ДРГ никто не отменял", - добавил сепаратист.



Теги: Донецк, Донбасс, паника, сепаратисты, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх