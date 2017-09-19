Среди боевиков «ДНР» проводят служебные расследования по фактам самовольной стрельбы

19.09.2017 08:50

В ряде «воинских частей» «1-го АК ДНР» (отмечается в 11-м омсп, 3-й омсбр, 7-й омсбр) проводятся служебные расследования по фактам самовольного открытия огня боевиками, сообщает 62.ua.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на свей странице в Фейсбук.

В распоряжении штаба «1-го АК ДНР», содержащего запрет на открытие огня без соответствующих приказов вышестоящих органов управления, констатируется «неоднозначное отношение» со стороны личного состава к строго регламентируемому порядку применения оружия.

Отмечается, что данный порядок регулярно нарушают как рядовые «военнослужащие», так и командиры отдельных подразделений.