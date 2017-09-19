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У главаря ДНР Захарченко запаниковали из-за выделения Украине летального американского оружия
19.09.2017 18:16
В террористической организации ДНР новость о выделении летального оружия Украине вызвала панику. Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на так называемого замглаву оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, передает apostrophe.ua.
"Эти деньги пойдут на войну. Они не пойдут на социальные выплаты. Они пойдут чисто на войну, это значит, что количество пострадавших у нас может увеличиться", - заявил представитель боевиков.
Он добавил, что обеспокоен в связи с таким решением США.
Ранее Петр Порошенко объявил о том, что Сенат США поддержал выделение Украине 500 миллионов долларов, в том числе на поставки "летального вооружения оборонного характера".
Теги: Украина, США, Донбасс, оружие, ДНР, боевики, Порошенко, Захарченко
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