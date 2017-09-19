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"Украина уже сейчас готова освободить Донецк, однако есть нюансы", – генерал ВСУ Микац рассказал, почему ВСУ пока не стоит торопиться с силовой операцией на Донбассе
Генерал ВСУ, бывший командир 93-й Отдельной механизированной бригады Олег Микац заявил, что Украина сейчас должна сосредоточиться на борьбе с Россией в политической плоскости, тогда как решать вопрос российско-украинского конфликта на Донбассе военным путем время еще не пришло. Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".
Микац отметил, что Вооруженные силы Украины могут освободить для начала Донецк, однако тогда ситуация может развернуться таким образом, что Киев могут обвинить в нарушении Минских соглашений.
Оккупант Российская Федерация, в свою очередь, воспользуется этим, мобилизирует все свои ресурсы и начнет полностью применять свой военный арсенал – начиная от авиации и заканчивая крылатыми ракетами.
Также он подчеркнул, что Россия будет всячески провоцировать Украину на наступление, чтобы воспользоваться такой ситуацией с целью оккупации всей территории нашего государства.
Теги: Донецк, Донбасс, Российская Федерация, операция, АТО, ВСУ, Минские договоренности
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