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Блогер: В «ДНР» хотят ввести акциз на медицинские настойки содержащие спирт
В «ДНР» хотят ввести акциз на медицинские настойки содержащие спирт, в налоговой всех жителей республики считают потенциальными алкоголиками. Пишет на своей странице в Фейсбук журналист и блогер Никита Синицын, передает 62.ua.
«Как сообщают мои источники среди бизнесменов занимающихся аптечным бизнесом в самопровозглашенной ДНР вот уже несколько месяцев наблюдается любопытная ситуация, связанная с обычными спиртовыми настойками, которые используются при уколах, растираниях, протирании поверхности и тому подобном.
По их словам последние 3 месяца почти не поступают аптечные спиртовые настойки, а чистый медицинский завозится в минимальном количестве, причем как правило их провозят крупные аптечные сети в гуще прочих лекарственных препаратов практически контрабандой. Кроме того, часть подобного товара, завезенная ранее «застряла» на таможенных складах, и импортер не могут его растаможить и вынуждены платить за простой.
Как сообщают мои источники причина подобной ситуации - намерения «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева (Ташкента) ввести акциз на ввоз медицинских лекарств, содержащих спирт, хотя украинское и российское законодательства с которых скопировано «законодательство» ДНР не вводят акцизы для подобной продукции.
При чем причина таких перемен вовсе не желание пополнить «казну республики», а банальное «лобби» производителей и импортеров алкогольной продукции в самопровозглашенной ДНР.
Дело в том, что среди алкоголиков, да и части в принципе вполне приличных людей популярны так называемые «фанфурики» - спиртовые медицинские настойки, которые используются для разбавления водой или же прямого использования в виде дешевого заменителя водки.
Арифметика проста: стоимость самой дешевой водки в самопровозглашенной ДНР - около 90 российских рублей (36 гривен), впрочем, это 100%-я «паленка» произведенная в каком-нибудь подвале, что-то поприличнее обойдется от 120 рублей (48 гривен), белорусская водка хорошего качества - не менее 200 рублей (80 гривен).
В то же время стоимость спиртовых настоек объемом около 100 миллилитров (граммов) колеблется от 20 до 25 рублей (8-10 гривен): «Асептолин» 90% - 23 рубля, «Герботон» - 22 рубля, «Лимановит» - 25 рублей, настойка боярышника - 20-23 рубля.
Таким образом 2 пузырька медицинской спиртовой настойки дадут около 200 граммов 90% спирта что эквивалентно практически 0,5 литра водки, но обойдутся они всего в 45, максимум 50 рублей, в то время как даже «паленка» будет стоить 90 рублей. Кроме того, поскольку медицинская продукция проходит сертификацию, практически отсутствует риск отравиться медицинским спиртом из подобных настоек в отличии от водки за 90 рублей.
Как сообщают мои источники производители и импортеры водки в ДНР решили уничтожить конкурента и пролоббировали изменения в «Налоговом кодексе ДНР», согласно статье 91 которого требования к лекарственным препаратам использующих спирт освобожденным от акциза определяет «Совет министров ДНР».
В данном случае все решили похоже крупные деньги, занесенные в «министерство доходов и сборов ДНР».
Если спиртовые настойки будут обложены акцизом, то скорее всего его будут взимать по ставке 150 российских рублей за 1 литр, что автоматически сделает 100 миллилитров настойки дороже на 15 рублей с нынешних 20-25 до 35-40.
Впрочем, по мнению моих собеседников это вряд ли сильно поможет производителям и импортерам алкогольной продукции в ДНР, так как даже в этом случае 200 граммов настойки обойдутся в 80 рублей против 90 у самой дешевой водки, но у медицинского спирта окажется преимущество в качестве и доверие к нему у «потребителей».
Однако возможный рост цены чуть ли не вдвое на спиртосодержащие настойки ударит по потребителям, которые приобретают их по медицинскому или техническому назначению.
«И фиг с ними, с алкашами, нормальный человек, не пьющий, не может сейчас купит медицинский спирт, чтобы обработать кожу перед инъекцией или протереть контакты на каком приборе или бабушка с 2600 пенсии, которая привыкла делать настаивать ореховые перепонки на спирту, чтобы смазывать не разгибающиеся ноги», - эмоционально выразился один из предпринимателей, занимающихся фармацевтическим бизнесом в самопровозглашенной ДНР.
Впрочем, куда обиднее становится то, что выходит по мнению «министерства по налогам и сборам ДНР» абсолютно все покупатели спиртовых настоек являются потенциальными алкоголиками, покупающими их исключительно с целью употребить вместо водки, раз необходимо вводить на них акциз.
«Хорошенькое» отношение у руководства «народной» республики к своему народу», - отмечает Синицын.
Теги: Донбасс, спирт, акцизная марка, настойка, ДНР, аптеки
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