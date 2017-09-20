Главврач избил врача-стоматолога

20.09.2017 15:48

Недавно врача-стоматолога избил главврач «КПД» Деснянского района.

Причина, как стало известно, в том, что Юрия Лымаря уличили в коррупции. Об этом сообщил Роман Медведчук на своей странице в социальной сети. Там же он разместил фотографии пострадавшей женщины, стоматолога Натальи, сообщает Знамя индустрии.

Блогер рассказал, что женщина находится в тяжелом состоянии, а потому он просит интернет-пользователей придать ситуации более широкую огласку. Ведь если главврач не будет наказан, то это будет сигналом для всех коррупционеров о том, что они могут остаться безнаказанными.