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Главврач избил врача-стоматолога
20.09.2017 15:48
Недавно врача-стоматолога избил главврач «КПД» Деснянского района.
Причина, как стало известно, в том, что Юрия Лымаря уличили в коррупции. Об этом сообщил Роман Медведчук на своей странице в социальной сети. Там же он разместил фотографии пострадавшей женщины, стоматолога Натальи, сообщает Знамя индустрии.
Блогер рассказал, что женщина находится в тяжелом состоянии, а потому он просит интернет-пользователей придать ситуации более широкую огласку. Ведь если главврач не будет наказан, то это будет сигналом для всех коррупционеров о том, что они могут остаться безнаказанными.
Теги: Донбасс, избиение, стоматолог, главврач
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