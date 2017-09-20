Как «ДНР» зарабатывает на комендантском часе

20.09.2017 10:07

Три года группировка «ДНР» рассказывает своим почитателям об украинских диверсионно-разведывательных группах, население устрашают украинскими военнослужащими, которые находят лазейки и пробираются на неподконтрольную территорию, чтобы уничтожить очередного боевика «ДНР» или взорвать важный для инфраструктуры города объект.

Три года подряд средства массовой пропаганды группировки «ДНР» информируют о взрывах в результате обстрелов ВСУ, подрыва сетей украинской ДРГ, но за все это время только в сентябре 2016 были задержаны пятеро подростков, которых «МГБ ДНР» напугало до смерти, чтобы те рассказали вымышленную историю на камеру.

Конечно же, истории о пробирающихся через почву диверсионно-разведывательные группы должны пугать население на оккупированной территории и держать всех под колпаком пропаганды. Среди самых невероятных и абсурдных, которые мне приходилось слышать в оккупированном Донецке, была история о грузовике с украинскими военными, что в форме и с оружием спокойно проехали через пост т.н. «ДНР», а те их приняли за своих. Куда поехали, на что рассчитывали, что дальше их ждет? Никто из людей, пропитанных пропагандой группировки «ДНР», не задается такими вопросами. Для многих слухи значат больше, чем реальный взгляд на ситуацию. Это все дело рук действующей пропаганды.

Три года на неподконтрольной территории действует комендантский час, который по заявлениям группировки «ДНР» необходим, чтобы вычислять украинские ДРГ. И сколько их вычислили и задержали за три года? Статистика открыта и доступна каждому в сети. Пятеро подростков, которых задержали в сентябре 2016 года и допытывали на камеру в «МГБ ДНР», всего лишь испуганные нарушители комендантского часа, которых использовали как «козлов отпущения». В действительности комендантский час необходим для еще одного способа вымогательства денег у жителей контролируемых боевиками «ДНР» городов. Режим комендантского часа не будет отменен, пока он приносит группировке реальные деньги. А теперь кратко о том, как кто и как зарабатывает на ограничениях передвижения.

После 22:00 по жилым районам обычно проходят патрули, часто они с АК, дубинками и пистолетами в кобуре. Передвигаются в основном по 2-3 человека. С 23:00 действует комендантский час. Если в это время вы будете находиться у своего подъезда, на пороге у своего дома, вас все равно задержат и отвезут в местный райотдел, а после в КПЗ (камера предварительного заключения).

Задержали на пороге подъезда

Одна из историй, о которой пойдет речь дальше, случилась с дончанином, который вышел покурить у своего подъезда в 23:10. Сделал он это, потому что в квартире жена с ребенком, а балкона нет. По его словам, дальше порога подъезда он не ступал, все время находился внутри, но проходящие патрульные заметили его и заявили, что он задержан за нарушение комендантского часа, так как не находится в это время в своей квартире.

Мужчина пытался отнекиваться, рассказывать, что его квартира в этом подъезде и почему он вышел сюда, но те долго слушать не стали. Без документов при себе и телефона, чтобы предупредить семью, его прямо в тапках поволокли в райотдел.

Там все по процедуре: сняли отпечатки, внесли в базу данных т.н. «ДНР», где работает, где живет, с кем, как давно. Дальше «злостному нарушителю» предложили два варианта: заплатить 5 тысяч рублей или сесть на 15 суток. Все попытки возмущения жителя Донецка закончились после удара в грудь рукояткой дубинки. Спустя час, когда дончанину дали телефон, тот позвонил своей жене и объяснил ситуацию. Жена привезла 5 тысяч в райотдел. Мужчину отпустили с наставлениями, чтобы тот бросал курить и смотрел больше телевизор, сидя на диване у себя дома – дешевле будет.

История с таксистом

Службы такси тоже не исключение в контролируемых группировкой «ДНР» городах. Все службы должны закончить работу до 23:00. Обычно последние заказы принимаются в 22:30, и то с учетом, чтобы таксист успел поставить машину и вернуться домой.

Как известно, дорога не всегда прямая, поэтому 5-10 минут решили судьбу макеевского таксиста Дениса. До комендантского часа оставалось 5 минут, но Денис уже отвез последнего клиента в этот вечер и почти подъехал к своему дому, как на железнодорожном переезде пришлось задержаться, чтобы пропустить состав, идущий на шахту. Две, три минуты в ожидании – и машина Дениса двинулась дальше, но добраться домой в этот день у Дениса не получилось.

На следующем перекрестке машину таксиста остановил пост ГАИ, а поскольку на часах было уже 23:02 то в силу вступил комендантский час. Несмотря на то, что время на часах Дениса и гаишников не совпадало, а объяснения с ожиданием на железнодорожном переезде не удовлетворили служащих, Дениса отвезли в райотдел, где тот просидел до 5 утра следующего дня. С водителя такси денег не требовали, но чтобы забрать свою машину со штраф стоянки Денису пришлось отдать 4800 рублей (2400 гривен), и, конечно же, все без квитанций и каких-либо документов. В стоимость якобы входила транспортировка машины до стоянки, почасовая стоимость парковки и охрана этой самой парковки.

Молодая пара «участников ДРГ»

Кирилл и Наталья живут в одном из жилых массивов Донецка. У крестницы Натальи был День рождения, а поскольку крестницу Наталья видит раз в год, из-за того, что большую часть времени ее родители живут в другом городе на подконтрольной украинской власти территории, то молодая пара досиделась до позднего вечера, когда вот-вот уже должен был грянуть комендантский час. Кирилла и Наталью успокаивало одно – от дома крестницы им идти 2 минуты, буквально через пару многоэтажек и молодая пара уже дома.

Но молодые люди и представить не могли, что этот праздничный вечер закончится для них арестом, что пару обвинят в диверсионно-разведывательной операции, изобьют парня, а девушку будут унижать нецензурными словами.

После всех процедур со снятием отпечатков пальцев, допросов о причинах пребывания во время комендантского часа в неположенном месте, а именно рядом со своим домом, но никак не в помещении, молодую пару на два часа посадили с камеру. Спустя два часа парня вывели в отдельный кабинет, где начали допрашивать об участии в диверсионно-разведывательной группе, с кем он общается в структурах СБУ, как держит контакт. На отрицательные ответы Кирилла по его ногам посыпались удары дубинкой, а в грудь несколько ударов кулаком.

По словам Кирилла, все это напоминало запугивание и вымогательство признания. Естественно, Кирилл не был участником никакого ДРГ, с него просто хотели получить деньги за освобождение. Ближе к 4 утра Кириллу сказали, что, если они хотят выйти здоровыми, то нужно позвонить знакомым, которые найдут и привезут 10 тысяч рублей за двоих. Кирилл ответил, что у его знакомых нет таких денег, после чего получил еще порцию ударов и отправился в камеру. Вдогонку парню сказали, что 15 суток пролетят быстрее, чем он думает и с его женой ничего не случится. Зайдя в камеру, Кирилл увидел заплаканную Наталью, над которой словесно издевались «блюстители закона ДНР». Паре с трудом пришлось пережить эту ночь, о которой они никогда не забудут.

Около 7 утра их выпустили из камеры уже другие сотрудники «полиции ДНР»…

Евгений Козаков, блогер, город Донецк

Источник radiosvoboda