Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе

20.09.2017 19:51

Боевики "ДНР" на оккупированном Донбассе применяют к пленным украинцам чудовищные методы пыток. Об этом сегодня заявил Генпрокурор Юрий Луценко, сообщив о шестистах фактах пыток над людьми, передает dialog.ua.

Стало известно, что террористы применяют методы физического воздействия - кастрирование, снятие кожи и заливание свинца в горло.

Луценко пояснил, что, кроме этой работы, Генеральная прокуратура ведет расследования о фактах военных преступлений, которые были совершены российскими военными на территории Донбасса. В данный момент 20 членов высшего российского командования армии РФ находятся в списках обвиняемых в преступлениях против человечности.