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Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе
20.09.2017 19:51
Боевики "ДНР" на оккупированном Донбассе применяют к пленным украинцам чудовищные методы пыток. Об этом сегодня заявил Генпрокурор Юрий Луценко, сообщив о шестистах фактах пыток над людьми, передает dialog.ua.
Стало известно, что террористы применяют методы физического воздействия - кастрирование, снятие кожи и заливание свинца в горло.
Луценко пояснил, что, кроме этой работы, Генеральная прокуратура ведет расследования о фактах военных преступлений, которые были совершены российскими военными на территории Донбасса. В данный момент 20 членов высшего российского командования армии РФ находятся в списках обвиняемых в преступлениях против человечности.
Теги: Донбасс, Луценко, Российская Федерация, преступление, прокуратура, пытки, ДНР, террористы
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