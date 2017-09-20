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На Донбассе ликвидирован еще один наемник "ДНР" с позывным "Ежик": в соцсетях показали фото боевика

20.09.2017 14:51
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На Донбассе ликвидирован еще один наемник "ДНР" с позывным "Ежик": в соцсетях показали фото боевика

В минувшую субботу, 16 сентября, на Донбассе был ликвидирован еще один наемник "ДНР" Сергей Никифоров с позывным "Ежик". О смерти боевика в социальных сетях сообщили его знакомые, передает dialog.ua.

Стало известно, что террорист родом из Енакиево и погиб в возрасте 20 лет – пользователи отыскали его профиль в социальных сетях и показали несколько фотографий.

Обстоятельства гибели террориста на данный момент неизвестны, но смерть подтвердили сразу несколько источников.



Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, наемник, террорист, ДНР
 
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