На Донбассе ликвидирован еще один наемник "ДНР" с позывным "Ежик": в соцсетях показали фото боевика

20.09.2017 14:51

В минувшую субботу, 16 сентября, на Донбассе был ликвидирован еще один наемник "ДНР" Сергей Никифоров с позывным "Ежик". О смерти боевика в социальных сетях сообщили его знакомые, передает dialog.ua.

Стало известно, что террорист родом из Енакиево и погиб в возрасте 20 лет – пользователи отыскали его профиль в социальных сетях и показали несколько фотографий.

Обстоятельства гибели террориста на данный момент неизвестны, но смерть подтвердили сразу несколько источников.