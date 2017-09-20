"Пьют, издеваются и грабят местных, там ужас творится, "рус***й мир" - это зло": сепаратист из "ЛНР" на допросе неожиданно "прозрел". ВИДЕО

20.09.2017 08:51

Сепаратист уверяет, что быстро разочаровался в "русском мире", когда увидел, что на самом деле представляют собой боевики и их руководство. В ряды "шахтеров" террористической "ЛНР" он вступил в 2015 году, польстившись на обещания орков о хорошей зарплате. Его подразделение базировалось в районе временно оккупированного "путинцами" Алчевска, сообщает "Диалог.UA".

Сначала сепаратист охранял разные захваченные боевиками объекты, работал на КПП террористов, потом пошел на "повышение" и занялся вербовкой новых боевиков в бандгруппировку. На допросе "прозревший сепаратист" рассказал, что у него спала пелена с глаз, и он увидел, как его соратники ведут аморальный образ жизни, зверски обращаются с подчиненными, грабят мирное население. После ухода от боевиков он длительное время скрывался на территории РФ, поскольку боялся уголовной ответственности за пособничество оккупационному режиму. О своем участии в рядах НВФ, сепаратист решил рассказать полиции в рамках программы СБУ "Тебя ждут дома".

В данный момент обстоятельства совершенного боевиком преступления проверяется в рамках уголовного производства. Ранее сообщалось о смещении с поста главаря ОД "ДНР" Дениса Пушилина, его теперь не будут пускать ни на какие мероприятия в недогосударстве. Напомним – в рядах террористов "ЛНР" паника, они боятся, в связи с недавними ротациями боевиков в районе Бахмутки, что если ВСУ станут пусть даже незначительно атаковать здесь "освободителей", то боевики им противостоять не смогут, и под контроль ВСУ перейдет значительная часть временно оккупированной российскими наемниками территории.