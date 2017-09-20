Ситуация в зоне АТО: боевики 23 раза нарушали перемирие

20.09.2017 14:29

Незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Российские оккупационные группировки и дальше продолжали обстрелы позиций украинской армии, одиночно используя минометы различных калибров, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Так, на Донецком направлении активность врага сохранялась в районе Авдеевской промзоны. Здесь после 18 часов боевики трижды били по нашим опорным пунктам из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Кроме того, под вражеские обстрелы попали укрепления сил АТО вблизи Майорска, Верхнеторецка и Невельского. А около 20 часов противник выпустил 10 мин калибра 120 миллиметров и применял вооружение БМП у Песков.

На Луганском направлении оккупанты ночью обстреляли из гранатометов наши опорные пункты в окрестностях Станицы Луганской, а из минометов били вблизи Новозвановки.

На Приморском направлении под вражеский огонь крупнокалиберных пулеметов трижды попали украинские защитники Водяного.

В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Почти на каждый второй обстрел со стороны противника силы АТО отвечали огнем из оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.