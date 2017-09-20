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Война за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский сделал громкое заявление о провале плана России на Донбассе
Один из действующих главарей "ДНР" Александр Ходаковский подтвердил провал плана Кремля по созданию полноценной структуры на оккупированном Донбассе, намекнув, что Захарченко и его окружение при поддержке России выросли в настоящий "сорняк с непомерной манией величия". Об этом Ходаковский написал на собственной странице в социальной сети, передает dialog.ua.
Он отметил, что люди в "ДНР" разочарованы и больше ничему не верят. При этом, несмотря на тотальную поддержку со стороны Москвы, проект создания новой элиты "ДНР" провален. Ходаковский прямо пишет, что местные "элиты" борются за награды, дорогие автомобили, дома и закрытые клубы, "вырос сорняк с непомерной манией величия", и делает прогноз о том, что дальше "ДНР" ждет пустота.
Отметим, боевик ранее в своем заявлении сказал, что он верил России, а она "республику" бросила под танки.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, боевик, ДНР, Захарченко, Ходаковский
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