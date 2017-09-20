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ВСУ разгромили диверсантов "ДНР" под Горловкой - остатки ДРГ боевиков подорвались на минном поле
20.09.2017 18:36
В окрестностях Горловки на Донбассе была разгромлена группа диверсантов боевиков "ДНР" при попытке проникнуть в тыл украинской армии, сообщает dialog.ua.
Стало известно, что ДРГ террористов напоролась на мины-растяжки, поставленные украинскими бойцами. Об этом сообщила волонтер Оксана Быкова на собственной странице в социальной сети. Известно, что в результате подрыва мин двое диверсантов "ДНР" были убиты на месте.
При этом украинские СМИ связались с волонтером и выяснили, что в результате боестолкновения бойцы ВСУ дали отпор террористам и не понесли потерь.
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, подрыв, диверсанты
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