ВСУ разгромили диверсантов "ДНР" под Горловкой - остатки ДРГ боевиков подорвались на минном поле

20.09.2017 18:36

В окрестностях Горловки на Донбассе была разгромлена группа диверсантов боевиков "ДНР" при попытке проникнуть в тыл украинской армии, сообщает dialog.ua.

Стало известно, что ДРГ террористов напоролась на мины-растяжки, поставленные украинскими бойцами. Об этом сообщила волонтер Оксана Быкова на собственной странице в социальной сети. Известно, что в результате подрыва мин двое диверсантов "ДНР" были убиты на месте.

При этом украинские СМИ связались с волонтером и выяснили, что в результате боестолкновения бойцы ВСУ дали отпор террористам и не понесли потерь.