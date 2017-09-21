25 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЕТ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ГРОМАДЫ ДОНБАССА

21.09.2017 19:58

Центральная избирательная комиссия готовится к первым выборам в ОТГ

29 октября назначены выборы в недавно созданные объединенные территориальные громады. ЦИК уже утвердила календарный план организационных мероприятий.



В Донецкой области к первым выборам готовятся две громады: Звановская (Бахмутский район) и Андреевская (Славянский район).



Согласно документам ЦИК, до 16 сентября в этих громадах должны быть созданы территориальные избирательные комиссии, сформирован состав ТИК. А уже с 25 сентября начнется самое интересное в предвыборной гонке - процесс выдвижения кандидатов на пост головы громады.



До 5 октября будут регистрировать кандидатов в депутаты, которые заранее должны предоставить в теризбиркомы пакет документов, и претендентов на сельского главу.



До 11 октября ТИК должны утвердить тексты избирательного бюллетеня всех претендентов .





