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Архив - Донецкая область

25 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЕТ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ГРОМАДЫ ДОНБАССА

21.09.2017 19:58
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Центральная избирательная комиссия готовится к первым выборам в ОТГ

29 октября назначены выборы в недавно созданные объединенные территориальные громады. ЦИК уже утвердила календарный план организационных мероприятий.

В Донецкой области к первым выборам готовятся две громады: Звановская (Бахмутский район) и Андреевская (Славянский район). 

Согласно документам ЦИК, до 16 сентября в этих громадах должны быть созданы территориальные избирательные комиссии, сформирован состав ТИК. А уже с 25 сентября начнется самое интересное в предвыборной гонке - процесс выдвижения кандидатов на пост головы громады. 

До 5 октября будут регистрировать кандидатов в депутаты, которые заранее должны предоставить в теризбиркомы пакет документов, и претендентов на сельского главу. 

До 11 октября ТИК должны утвердить тексты избирательного бюллетеня всех претендентов .



Автор статьи: Марина Пухир, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, выборы, избирательная комиссия
 
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