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25 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЕТ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ГРОМАДЫ ДОНБАССА
Центральная избирательная комиссия готовится к первым выборам в ОТГ
29 октября назначены выборы в недавно созданные объединенные территориальные громады. ЦИК уже утвердила календарный план организационных мероприятий.
В Донецкой области к первым выборам готовятся две громады: Звановская (Бахмутский район) и Андреевская (Славянский район).
Согласно документам ЦИК, до 16 сентября в этих громадах должны быть созданы территориальные избирательные комиссии, сформирован состав ТИК. А уже с 25 сентября начнется самое интересное в предвыборной гонке - процесс выдвижения кандидатов на пост головы громады.
До 5 октября будут регистрировать кандидатов в депутаты, которые заранее должны предоставить в теризбиркомы пакет документов, и претендентов на сельского главу.
До 11 октября ТИК должны утвердить тексты избирательного бюллетеня всех претендентов .
Теги: Донбасс, выборы, избирательная комиссия
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