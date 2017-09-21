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“Доступное жилье”: переселенцам и бойцам АТО упростили процедуру получения госпомощи
Правительство упростило процедуру получения государственной помощи по программе «Доступное жилье» для участников АТО и внутренне перемещенных лиц.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 20 сентября.
Принятым решением откорректирован порядок, по которому государство будет оказывать поддержку по оплате до 50% стоимости жилья для участников АТО и внутренне перемещенных лиц и 30 процентов для других категорий населения.
“Программа доступное жилье будет распространена в первую очередь на две категории граждан - участников АТО и вынужденно переселенных лиц. Предложенные изменения позволят компенсировать до 50% стоимости на приобретение жилья, а также упрощается перечень документов, которые необходимо подавать внутренне перемещенными лицам», - прокомментировал решение правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
По его словам, также право на государственную поддержку получат не только граждане, находящиеся на квартирном учете, но и те, которые не имеют в собственности жилья, либо имеют в собственности жилплощадь, площадь которой не превышает 13,65 квадратных метра. Для внутренне перемещенных лиц предусмотрено право на участие в программе при условии, что они не имеют в собственности жилья, находящегося на подконтрольной территории Украины.
Кроме того, 20 сентября Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства принял решение предложить Верховной Раде включить в закон о бюджете на 2018 год расходы на программу "Доступное жилье" в размере 1 млрд грн
Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Украине Олеся Цыбулько
“Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины всячески одобряет это решение. 1700 граждан смогут получить жилье уже в следующем году, если Рада одобрит эти цифры. Расчеты очень приблизительны, но это реальный шанс для многих семей решить свои жилищные вопросы”, - написала Цыбулько.
Напомним, как сообщалось ранее, в парламенте зарегистрирован законопроект, который возвращает временно перемещенным лицам и трудовым мигрантам их избирательное право.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, жилье, АТО, переселенцы
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