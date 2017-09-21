“Доступное жилье”: переселенцам и бойцам АТО упростили процедуру получения госпомощи

21.09.2017 18:40

Правительство упростило процедуру получения государственной помощи по программе «Доступное жилье» для участников АТО и внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 20 сентября.

Принятым решением откорректирован порядок, по которому государство будет оказывать поддержку по оплате до 50% стоимости жилья для участников АТО и внутренне перемещенных лиц и 30 процентов для других категорий населения.

“Программа доступное жилье будет распространена в первую очередь на две категории граждан - участников АТО и вынужденно переселенных лиц. Предложенные изменения позволят компенсировать до 50% стоимости на приобретение жилья, а также упрощается перечень документов, которые необходимо подавать внутренне перемещенными лицам», - прокомментировал решение правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

По его словам, также право на государственную поддержку получат не только граждане, находящиеся на квартирном учете, но и те, которые не имеют в собственности жилья, либо имеют в собственности жилплощадь, площадь которой не превышает 13,65 квадратных метра. Для внутренне перемещенных лиц предусмотрено право на участие в программе при условии, что они не имеют в собственности жилья, находящегося на подконтрольной территории Украины.

Кроме того, 20 сентября Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства принял решение предложить Верховной Раде включить в закон о бюджете на 2018 год расходы на программу "Доступное жилье" в размере 1 млрд грн

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Украине Олеся Цыбулько

“Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины всячески одобряет это решение. 1700 граждан смогут получить жилье уже в следующем году, если Рада одобрит эти цифры. Расчеты очень приблизительны, но это реальный шанс для многих семей решить свои жилищные вопросы”, - написала Цыбулько.

Напомним, как сообщалось ранее, в парламенте зарегистрирован законопроект, который возвращает временно перемещенным лицам и трудовым мигрантам их избирательное право.

Источник: https://www.0629.com.ua