«Евродесант» увидел шрамы и героизм Авдеевки

21.09.2017 13:40

Представители Европарламента, Верховной Рады, Кабмина и областных властей прибыли в Авдеевку «для мониторинга отдельных вопросов экологической безопасности, осмотра повреждённых вследствие боевых действий объектов гражданской и индустриальной инфраструктуры». А также - чтобы обсудить перспективы и планы участия европейских стран в процессе восстановления разрушенных боевиками объектов инфраструктуры Донетчины.

Сердце города

Первым делом делегация Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС во главе с сопредседателями ПКА Дариушем Розатти и Николаем Княжицким побывала на Авдеевском коксохимическом заводе, который, по сути, является сердцем города. Не будь его, Авдеевка, скорее всего, превратилась бы в город-призрак. Чего и добивались оккупанты, неоднократно обстреливая АКХЗ.

По словам директора предприятия Мусы Магомедова, во время обострения боевых действий в феврале-марте 2017 года, АКХЗ являлся одной из приоритетных целей боевиков. Обстреливая территорию предприятия, повреждая магистральные линии электропередач, а также блокируя деятельность Донецкой фильтровальной станции, оккупанты пытались лишить предприятие воды и электричества. А тем самым - остановить завод-гигант. После чего замерла бы и жизнь в самой Авдеевке.

«Из-за обстрелов боевиков погибли 12 и были ранены 60 работников предприятия, - отметил Муса Магомедов. - Это большая трагедия для всего коллектива завода. Но даже в самые тяжёлые дни мы не прекращали работу. Было время, когда в городе оставались только военные и наши работники. Во время обстрелов более двух тысяч заводчан были вынуждены скрываться в укрытиях. А потом вновь приступать к работе. От этих людей зависел бесперебойный производственный процесс».

Как отметил директор завода, на АКХЗ сейчас девять печей задействованы в производственном процессе. Во время зимнего обострения были вынуждены перевести несколько печей в аварийный режим из-за нехватки электроэнергии и воды.

Магомедов сообщил, что АКХЗ вместе с государством участвует в строительстве новой линии газопровода и линии электропередач с Кураховской ТЭС. К началу отопительного сезона в городе, наконец, будет газ.

«Постепенно восстанавливаем у себя производство, так как потери были достаточно большими… Когда нет активных боевых действий, жизнь в Авдеевке абсолютно нормальная. Причитать о том, что всё плохо - удел слабых», - уверен гендиректор коксохима.

Восстановления ждут сотни домов





В прифронтовой Авдеевке обстрелы повредили около 1,2 тысячи зданий. Под удар попадали многоэтажки, школы, детсады, больница… В той или иной степени повреждены более 1,1 тысячи частных домовладений, уверяет заместитель руководителя военно-гражданской администрации Роман Шахов. Местная полиция продолжает фиксировать всё новые и новые раны города.

«За это время при поддержке международных организаций, областной власти и АКХЗ было восстановлено свыше 70 многоэтажных домов, по остальным проводятся закупки по проектам. Не на всё хватает финансов. По старой части города, которая чаще всего попадала под удар, повреждённые дома можно назвать условно восстановленными. Была помощь материалами, работами в 600 домах. Грубо говоря, это - 50% от общего количества. Ожидаем от Международного Комитета Красного Креста на 130 домов материалы поадресно», - рассказал Шахов.

Губернатор Донетчины Павел Жебривский провёл европейских и столичных гостей к многоэтажкам, которые были повреждены танковыми снарядами боевиков в марте.

«В общем, в городе нуждаются в восстановлении сотни домов. Это и центральная часть Авдеевки, и частный сектор, - сообщил глава ОГА. - Мы активно пытаемся восстановить дома и объекты гражданской инфраструктуры к началу отопительного периода. В частности, строим газопровод, планируем до начала октября построить около 10 бюветов для обеспечения населения водой».

По словам Жебривского, с помощью государства и неправительственных организаций проводится обеспечение населения строительными материалами.

«Во время активизации боевых действий пророссийские боевики преследовали цель заставить нас совершить эвакуацию жителей города и войти в опустевшую Авдеевку, как они это сделали с Дебальцево. Но город выстоял, и сейчас идёт процесс активного восстановления инфраструктуры», - рассказал губернатор.

«Ключевая победа будет не на поле битвы»

После того, как высоким гостям показали АКХЗ и аварийные ремонтные работы разрушенного обстрелами жилья, они посетили Центр социальной поддержки. А потом состоялся круглый стол по экологии и безопасности.

«Увиденное не оставило равнодушным европейцев, - уверяет Жебривский. - К примеру, Дариуш Розатти отметил, что «поражён темпом возрождения города после страшных испытаний», и приветствовал «усилия жителей Авдеевки в восстановлении жизни в городе».

Во время круглого стола обсудили острые проблемы области. Губернатор подчеркнул, что от европейских партнёров мы ожидаем усиления давления на фактически управляющую ОРДЛО Россию - в части предоставления разрешений на восстановление повреждённой инфраструктуры, водо- и газопроводов.

«Убеждён: те, кто сюда приезжает, знают, что о гражданской войне речь не идёт. Имеем агрессию России против Украины, - заявил Жебривский. - Это не просто война двух стран, это война цивилизаций - диктатуры и западного мира, основанного на демократических ценностях и уважении к каждому члену общества».

Подводя итоги визита, сопредседатель Парламентского комитета ассоциации Украина - Европейский Союз Дариуш Розатти отметил, что члены делегации получили большой массив информации. И пообещал, что в Европарламенте будут подниматься вопросы дальнейшей помощи Украине в контексте восстановления инфраструктуры Донбасса, внедрения экологических инноваций на предприятиях Донетчины, продолжения обеспечения нормального уровня жизни в населённых пунктах у линии соприкосновения.

У «промки» появился необычный памятник





В тот же день (19 сентября), когда в Авдеевке побывал «евродесант», на въезде в легендарную авдеевскую промзону, где погибли десятки защитников Украины, открыли памятник-инсталляцию.

«Здесь всё аутентичное - сгоревшая «башня» танка с «промки», старенький автобус, подбитый террористами, остатки снарядов, которыми враг кроет наши позиции», - описывают мемориал представители Фонда «Повернись живим».

«Увековечить память о ребятах, навсегда оставшихся здесь, - вот наша цель. Каждая жизнь, отданная за Украину, - это подвиг, о котором мы должны помнить всё время, - рассказывал боец 72-й отдельной механизированной бригады, которая 11 месяцев держит оборону Авдеевки. - Могу себе только представить, что подумали сепары, когда мы вывозили из промзоны подбитый танк. Была вероятность провокации, но, к счастью, обошлось. Единственный коллапс был, когда «башню» танка поднимал тягач: машина не выдерживала нагрузки более восьми тонн и чуть не перевернулась».

В центре инсталляции - металлический крест с проволокой, установленный на остатках вражеских боеприпасов. Там же - портрет навеки 23-летнего майора Андрея Кизило (погиб 29 января 2017-го в результате осколочного ранения; прощание с героем прошло 1 февраля на Майдане Незалежности в Киеве, а 2 февраля - в его родной Умани), ставшего посмертно Героем Украины. Рядом - чёрные плиты с десятками выгравированных имён… Здесь - защитники Украины из 72-й ОМБр, 81-й отдельной аэромобильной бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады, бойцы из «Правого сектора». Некоторые подразделения уже сообщили, что названы далеко не все украинские герои, погибшие в районе «промки». Так что скорбный список будет пополняться.

Памятник-инсталляцию военные установили на собственные деньги и передали на баланс города. Мемориал находится на самой линии фронта…

Нужны суд и банки

В недавнем репортаже «Радио Свобода» отмечалось, что многие проблемы жителей Авдеевки остаются нерешёнными. И речь не только о коммунальных бедах и непрекращающихся обстрелах. Война разрушила годами отлаженные механизмы работы различных служб, необходимых населению.

Так, в городе нет суда. Чтобы решить спорные вопросы, жители Авдеевки вынуждены ехать в Торецк (бывший Дзержинск). Чтобы решить проблемы с выплатами «Ощадбанка» - в Покровск (бывший Красноармейск), Константиновку или Краматорск, потому что местное отделение работает не в полную силу.

«Горожане переживают, что и отделение Пенсионного фонда скоро переедет в Торецк, и это ещё более усложнит процесс получения документов, - сообщает «Радио Свобода». - Сейчас службы разбросаны по всей области; в довоенные времена всё было в пределах города».

Ольга НИКОЛАЕВА.