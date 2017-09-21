Идут наземные, воздушные и дипломатические бои

21.09.2017 13:58

Сентябрьские обстрелы в зоне АТО напоминают сентябрьскую же погоду. То жарко (под 40, с применением тяжёлого вооружения), то - прохладно-тихо (около двух десятков, в основном - из стрелкового). Прогнозы строятся различные, но большинство экспертов сходятся в том, что российские оккупанты начали «отползать» с Донбасса. И что нас в ближайшее время ждут разительные перемены. Знать бы только в какую сторону…

Обстрелы стали «крупнее»

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе распространила заявление, в котором обвинила незаконные вооружённые формирования пророссийских группировок «ДНР» и «ЛНР» в целенаправленном срыве т.н. школьного перемирия. В свою очередь, боевики заявили то же самое. А пока пресс-службы обмениваются словесными ударами, наша земля дрожит от ударов реальных.

Согласно данным группы «Информационное Сопротивление», для обеспечения террористической деятельности частей и соединений т.н. 1-го и 2-го Армейских корпусов («армии» террористических группировок «ДНР» и «ЛНР» соответственно) с территории России в течение недели было доставлено около 420 тонн ГСМ (ж/д ст. Ровеньки и ж/д ст. Иловайск).

Фиксировалось и активное перемещение сил и средств оккупантов на всех направлениях.

В период с 12 по 19 сентября российско-террористические войска осуществили порядка 220 огневых налётов из 82/120-мм миномётов, БМП и танков по позициям украинских войск и населённым пунктам на подконтрольной Украине территории. При этом противник значительно увеличил интенсивность применения тяжёлого вооружения, возобновил применение 122-мм артиллерийских систем и наносил огневые удары по позициям украинских войск во всех зонах ответственности оперативно-тактических группировок ВСУ «Луганск», «Донецк» и «Мариуполь».

Так, на донецком направлении под обстрелы попали позиции сил АТО у Авдеевки, Песок, Зайцево, Майорска, шахты Бутовка, Светлодарска, Новосёловки (Второй), Верхнеторецкого и Невельского.

На приморском (мариупольском) направлении под ударами - украинские воины у Водяного, Павлополя, Марьинки, Талаковки, Гнутово, Богдановки, Старогнатовки, Новомихайловки.

На луганском направлении после некоторого затишья оккупанты обрушились на силы АТО у Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Станицы Луганской.

В период с 11 по 18 сентября с.г. подтверждённые потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 11 человек. За то же время штаб АТО подтвердил гибель одного украинского военного (в районе шахты Бутовка).

Угрозы с неба

Активизировалось ведение разведки боевых порядков сил АТО. Наиболее активно вскрытие военных объектов сил АТО (для их огневого поражения) осуществлялась противником в районе н.п. Новотошковское, Горловка, Донецк.

Зафиксировано 15 разведывательных полётов вражеских беспилотникв, в т.ч. четыре - с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны сил АТО. Полёты осуществлялись в т.ч. с применением БПЛА «Орлан-10» российского производства, один из которых 16 сентября упал на подконтрольной части Донецкой области.

Как рассказали в пресс-центре штаба АТО, БПЛА «Орлан» упал сам из-за технического сбоя системы. Сообщается, что беспилотник разработан в России, а внутри него «начинка» из Тайваня. «Беспилотный летательный аппарат недешёвый - 18 миллионов рублей стоит сам комплекс, а стоимость самолёта колеблется в районе пяти-семи миллионов рублей. Эти БПЛА несут серьёзную угрозу и, как правило, применяются комплексно, по два-три самолёта на операцию», - добавили в штабе АТО.

Тем временем в Украине состоялись удачные испытания нового беспилотника ударного действия. Разведывательно-ударный комплекс «Сокол» состоит из одной разведывательной и трёх ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя в зависимости от задач боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия, сообщил на испытаниях секретарь СНБО Александр Турчинов.

Убитая «тишина»

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что одним из объяснений того, что на Донбассе продолжаются обстрелы, может быть отсутствие приказов командования о соблюдении режима «тишины».

По его словам, после начала т.н. школьно перемирия (вступило в силу 25 августа), СММ зафиксировала более пяти тысяч обстрелов.

Хуг считает, что стороны конфликта должны привлекать к дисциплинарной ответственности тех, кто открывает огонь, если таким образом нарушается прямой приказ руководства ВСУ или главарей пророссийских группировок «ДНР» и «ЛНР».

Зам. главы СММ ОБСЕ также заявил, что зафиксировано увеличение тяжёлой техники на линии разграничения.

В свою очередь, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Ертурул Апакан призвал стороны конфликта на Востоке Украины обратить первоочередное внимание на защиту гражданского населения. Он отметил, что в 2016 году Миссия подтвердила 442 жертвы среди гражданского населения, среди которых - 88 погибших.

Апакан отметил, что в 2017 году гражданское население по-прежнему страдает из-за конфликта. СММ уже подтвердила 383 жертвы: 68 погибших и 315 раненых (по данным ООН, за три месяца жертвами стали более 160 человек - см. инфографику).

Новые оружие и надежды

Битва за Донбасс шла на этой неделе и за океаном - в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где «украинскому вопросу» уделили немало внимания.

К примеру, президент США Дональд Трамп заявил: «Мы должны выполнить свой суверенный долг перед людьми, которых мы добросовестно представляем. Необходимо защищать свои страны, их интересы, необходимо исключать угрозы суверенитету, начиная от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны отстаивать уважение к границам и уважение к культуре, мирному взаимодействию».

А президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая с той же трибуны, подчеркнула: «Внимание мира сейчас приковано к Северной Корее и Сирии, но те же методы шантажа, угроз и агрессии применяются Россией в Украине и вдоль восточной границы НАТО».

Президент Литвы отметила, что РФ, являясь постоянным членом Совбеза ООН, не выполняет своих обязательств по поддержанию мира и даже нарушает Устав ООН, напав на Грузию, аннексировав Крым и принимая непосредственное участие в войне на Востоке Украины.

Даля Грибаускайте призвала международное сообщество сплотиться для того, чтобы дать отпор агрессорам.

Отметим, что российская делегация покинула зал заседаний Генассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы.

Ещё одной крайне важной новостью из США стало одобрение Сенатом проекта «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018». Скажите, причём здесь Украина? А при том, что

«сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018», предусматривающий выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сфере», - сообщил президент Украины.

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», - пояснил Пётр Порошенко.

По его словам, обеспечение украинских вооружённых сил оборонительным оружием США вместе с санкционным и дипломатическим давлением на Россию позволит освободить оккупированные территории.

«Первый миф - что американское оружие заставит Россию отправить своё оружие на Донбасс. Но Россия никогда не прекращала этого делать. Второй - американское оружие не решит ситуацию в целом. Но это точно поможет решить ситуацию вместе с санкциями и дипломатическим давлением. И третий - что поставки американского оружия усилят напряжение. Но это повысит стоимость российской агрессии. Перед лицом такого сильного сдерживания Москва могла бы дважды подумать прежде, чем позволить новое наступление», - заявил Порошенко, особо отметив, что предоставление оборонительного оружия позволит сохранить жизни украинским военным.

Андрей ПИТОНОВ.

Инфографика Татьяны ПЕТРОВОЙ.