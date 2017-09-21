Как восстановить социальные выплаты для ВПЛ

21.09.2017 10:38

В Украине в последнее время десятки тысяч переселенцев были лишены выплат. Кто-то - на законных основаниях, кто-то - нет. Юристы Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» подготовили рекомендации для внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) по восстановлению социальных выплат.

Специалисты напоминают, что социальные выплаты могут быть прекращены по следующим причинам:

- невыполнение предусмотренных законодательством условий назначения социальных выплат - например, депозит, в 10 раз превышающий прожиточный минимум (теперь - в 25 раз);

- отсутствие ВПЛ по фактическому месту проживания дольше разрешённого срока;

- рекомендация Минфина по результатам верификации социальных выплат;

- отмена справки ВПЛ;

- рекомендации от Госпогранслужбы, МВД, СБУ, Минфина, Национальной полиции, ДМС, Госфининспекции, Госаудитслужбы и других органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Восстановление социальных выплат

Для восстановления социальных выплат, переселенец подаёт заявление в орган, осуществляющий социальные выплаты по месту фактического проживания. К заявлению нужно приложить копию справки ВПЛ и показать оригинал.

Прекратили выплаты из-за отсутствия по месту жительства

В таком случае, структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления ВПЛ на восстановление выплат проводит проверку достоверности указанной в ней информации о фактическом месте проживания. По результатам проверки составляется акт обследования материально-бытовых условий семьи. Его подписывают все совершеннолетние переселенцы. Далее соцзащита в течение трёх рабочих дней вносит представление о восстановлении соцвыплат на рассмотрение комиссий по вопросу восстановления социальных выплат, созданных районными администрациями, исполнительными органами городских, районных в городах советов. Комиссия рассматривает представление пять рабочих дней.

В случае принятия решения о восстановлении или отказе в восстановлении социальной выплаты, комиссия не позднее следующего рабочего дня направляет копию такого решения в орган, осуществляющий соцвыплаты, и в структурное подразделение соцзащиты.

Орган, осуществляющий соцвыплаты, восстанавливает их с месяца, в котором поступило заявление ВПЛ, и возвращает недополученные средства в соответствии с законодательством.

Прекратили выплаты по рекомендации Минфина

Прекращаются со дня прекращения выплат Ощадбанка или со дня отмены справки о постановке на учёт ВПЛ.

Также соцвыплаты восстанавливают через два месяца после их прекращения. Это происходит по решению комиссии, принятому на основании представления структурного подразделения соцзащиты, внесенного вместе с актом обследования материально-бытовых условий семьи. Возобновить выплаты могут и с месяца их прекращения, если ВПЛ находится в сложных жизненных обстоятельствах и по уважительным причинам не выполнило требования структурного подразделения.

Прекратили выплаты по результатам их верификации

В таком случае соцвыплаты восстанавливают с месяца, следующего за тем, в котором были устранены факты, выявленные во время верификации.

Прекратили выплаты из-за отмены справки ВПЛ

Повторное назначение социальных выплат возможно лишь через шесть месяцев после выполнения всех процедур, необходимых для их назначения.

ВАЖНО! Споры, возникающие в результате рассмотрения обновления или прекращения социальных выплат, решаются в судебном порядке.

Ольга НИКОЛАЕВА.