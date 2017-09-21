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Как восстановить социальные выплаты для ВПЛ
В Украине в последнее время десятки тысяч переселенцев были лишены выплат. Кто-то - на законных основаниях, кто-то - нет. Юристы Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» подготовили рекомендации для внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) по восстановлению социальных выплат.
Специалисты напоминают, что социальные выплаты могут быть прекращены по следующим причинам:
- невыполнение предусмотренных законодательством условий назначения социальных выплат - например, депозит, в 10 раз превышающий прожиточный минимум (теперь - в 25 раз);
- отсутствие ВПЛ по фактическому месту проживания дольше разрешённого срока;
- рекомендация Минфина по результатам верификации социальных выплат;
- отмена справки ВПЛ;
- рекомендации от Госпогранслужбы, МВД, СБУ, Минфина, Национальной полиции, ДМС, Госфининспекции, Госаудитслужбы и других органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Восстановление социальных выплат
Для восстановления социальных выплат, переселенец подаёт заявление в орган, осуществляющий социальные выплаты по месту фактического проживания. К заявлению нужно приложить копию справки ВПЛ и показать оригинал.
Прекратили выплаты из-за отсутствия по месту жительства
В таком случае, структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления ВПЛ на восстановление выплат проводит проверку достоверности указанной в ней информации о фактическом месте проживания. По результатам проверки составляется акт обследования материально-бытовых условий семьи. Его подписывают все совершеннолетние переселенцы. Далее соцзащита в течение трёх рабочих дней вносит представление о восстановлении соцвыплат на рассмотрение комиссий по вопросу восстановления социальных выплат, созданных районными администрациями, исполнительными органами городских, районных в городах советов. Комиссия рассматривает представление пять рабочих дней.
В случае принятия решения о восстановлении или отказе в восстановлении социальной выплаты, комиссия не позднее следующего рабочего дня направляет копию такого решения в орган, осуществляющий соцвыплаты, и в структурное подразделение соцзащиты.
Орган, осуществляющий соцвыплаты, восстанавливает их с месяца, в котором поступило заявление ВПЛ, и возвращает недополученные средства в соответствии с законодательством.
Прекратили выплаты по рекомендации Минфина
Прекращаются со дня прекращения выплат Ощадбанка или со дня отмены справки о постановке на учёт ВПЛ.
Также соцвыплаты восстанавливают через два месяца после их прекращения. Это происходит по решению комиссии, принятому на основании представления структурного подразделения соцзащиты, внесенного вместе с актом обследования материально-бытовых условий семьи. Возобновить выплаты могут и с месяца их прекращения, если ВПЛ находится в сложных жизненных обстоятельствах и по уважительным причинам не выполнило требования структурного подразделения.
Прекратили выплаты по результатам их верификации
В таком случае соцвыплаты восстанавливают с месяца, следующего за тем, в котором были устранены факты, выявленные во время верификации.
Прекратили выплаты из-за отмены справки ВПЛ
Повторное назначение социальных выплат возможно лишь через шесть месяцев после выполнения всех процедур, необходимых для их назначения.
ВАЖНО! Споры, возникающие в результате рассмотрения обновления или прекращения социальных выплат, решаются в судебном порядке.
Ольга НИКОЛАЕВА.
Теги: Донбасс, выплаты, переселенцы
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