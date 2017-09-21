Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Киев готов к компромиссу: «ДНР» предложили вернуть Дебальцево

21.09.2017 09:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Киев готов к компромиссу: «ДНР» предложили вернуть Дебальцево

Украинские представители во время состоявшегося заседания Трехсторонней контактной группы в Минске озвучили требование вернуться к разграничительной линии, которая устанавливалась в соответствии с Меморандумом, пописанным 19 сентября 2014 года.

Как сообщает replyua.net, такую информацию на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя украинской стороны Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Исходя из положения данного документа, Дебальцево нужно передать под контроль украинской стороны. В районе временно неподконтрольной Киеву части украинско-российской границы должна быть создана зона безопасности, а в южной части Донецкой области должен быть район, освобожденный от тяжелых видов вооружения – имеются в виду населенные пункты Кальмиусское (бывшее Комсомольское), Кумачово, Новоазовск, Саханка. Достигнуть этих договоренностей удалось в 2014-2015 годах, и выполнять их в обязательном порядке нужно как России, так и ОРДЛО», - говорится в сообщении.

Суть еще одного требования Киева заключается в необходимости отказа Москвы признавать документы ОРДЛО. 



Теги: Донбасс, Киев, Дебальцево, компромат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх