Киев готов к компромиссу: «ДНР» предложили вернуть Дебальцево

21.09.2017 09:38

Украинские представители во время состоявшегося заседания Трехсторонней контактной группы в Минске озвучили требование вернуться к разграничительной линии, которая устанавливалась в соответствии с Меморандумом, пописанным 19 сентября 2014 года.

Как сообщает replyua.net, такую информацию на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя украинской стороны Леонида Кучмы Дарка Олифер.



«Исходя из положения данного документа, Дебальцево нужно передать под контроль украинской стороны. В районе временно неподконтрольной Киеву части украинско-российской границы должна быть создана зона безопасности, а в южной части Донецкой области должен быть район, освобожденный от тяжелых видов вооружения – имеются в виду населенные пункты Кальмиусское (бывшее Комсомольское), Кумачово, Новоазовск, Саханка. Достигнуть этих договоренностей удалось в 2014-2015 годах, и выполнять их в обязательном порядке нужно как России, так и ОРДЛО», - говорится в сообщении.



Суть еще одного требования Киева заключается в необходимости отказа Москвы признавать документы ОРДЛО.