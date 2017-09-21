Красный Крест привез в ОРДЛО 190 тонн гумпомощи

21.09.2017 16:00

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на оккупированные территории Донецкой области 190 т гуманитарной помощи, сообщает Госпогранслужба, передает телеканал 112 Украина.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории в направлении Донецка последовали 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн. Груз направлен от Миссии Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.