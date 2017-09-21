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На Донетчине больше всего переселенцев, выплат и миграции
Общая сумма выплат материальной помощи переселенцем за первые полгода составила в Украине более 1,449 миллиарда гривен. Наибольшее количество выплат матпомощи от государства внутренне перемещённым лицам фиксировалось в первом полугодии в Донецкой области - 342,6 миллиона.
При этом не нужно забывать, что и переселенцев в нашем крае зарегистрировано более 500 тысяч (фактически треть всех ВПЛ).
Как сообщает издание «Слово и Дело», по количеству выплат вслед за Донецкой идут Киев и Киевская область (см. карту), за ними - Харьковская, Днепропетровская и Луганская области.
В нескольких областях Украины, включая Донетчину, в течение полугода произошло значительное сокращение числа зарегистрированных переселенцев. Так, в Донецкой области число ВПЛ снизилось почти на 46 тысяч человек, а в Запорожской - на 37,6 тысячи.
Существенный рост количества зарегистрированных переселенцев зафиксировали в Киеве (+ 14,3 тысячи человек).
Председатель общественной организации «Всеукраинская Ассоциация переселенцев» Руслан Калинин считает, что на подконтрольной Украине части Донбасса реально проживает в пределах 20-30% внутренне перемещённых лиц из числа зарегистрированных.
Он напоминает, что по данным Министерства социальной политики официально зарегистрировано около 1,6 миллиона переселенцев. Из них в Донецкой области - более 510 тысяч, в Луганской области - более 290 тысяч.
«Разумеется, наибольшее скопление переселенцев в этих областях обусловлено близостью к дому и удобству оформления социальных выплат. Что касается количества реально проживающих на этих территориях, то это цифра в пределах 20-30%, - отмечает Калинин. - В других приграничных областях эта цифра значительно больше. В областях центральной и западной Украины - от 90 до 100%. Таким образом, количество реально проживающих переселенцев - в пределах одного миллиона человек (с учётом тех переселенцев, которые не захотели регистрироваться)».
Ольга НИКОЛАЕВА.
Теги: Донбасс, миграция, выплаты, переселенцы
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