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Архив - Донецкая область

Российская вдова Моторолы оставила без гроша его Донбасскую жену

21.09.2017 20:18
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Российская вдова Моторолы оставила без гроша его Донбасскую жену

Российская жена погибшего террориста «ДНР» Арсена Павлова «Моторолы» получила в наследство все его деньги.

Блогер «Фашик Донецкий» написал, что из этих состояний его донбасская «жена» Елена Коленкина не получила ничего.

Блогер также сообщает, что несмотря на это досадное «недоразумение», донбасская вдова террориста и двое его малолетних детей не голодают. По его данным, «власть» позаботилась о «легендарной вдове» и выделила ей «пенсию» за погибшего. Кроме того, по данным блогера, она получает ежемесячно денежную «помощь» непосредственно от банды, которую при жизни возглавлял Павлов — «Спарта». Таким образом, совокупный доход «легендарной вдовы» составляет около 50 тысяч рублей.

А вдобавок Коленкина получила от «власти» сеть парикмахерских и две СТО в оккупированном Донецке.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, боевик, ДНР, АТО
 
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