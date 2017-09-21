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СОЦРАБОТНИКИ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Изменен порядок контроля за получателями соцвыплат среди временно перемещенных лиц
Кабинетом министров было принято Постановление № 689.
Оно предусматривает целый ряд новшеств для переселенцев.
О существенном повышении суммы ежемесячной адресной помощи на покрытие затрат на проживание мы уже писали. Напомним, для ВПЛ с инвалидностью размер помощи теперь напрямую будет зависеть от уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
|группа
|соотношение адресной помощи и прожиточного минимума, %
|размер адресной помощи
с 13 сентября 2017 года
|размер адресной помощи
с 1 декабря 2017 года
|
Дети с инвалидностью
|
130%
|
1 705,60 грн
|
1 784,90 грн
|
Лица с инвалидностью I группы
|
130%
|
1 705,60 грн
|
1 784,90 грн
|
Лица с инвалидностью II группы
|
115%
|
1 508,80 грн
|
1 578,95 грн
|
Лица с инвалидностью III группы
|
100%
|
1 312 грн
|
1 373 грн
Также теперь некоторые переселенцы, которые не имели возможность получать такое пособие из-за наличия депозита, могут на него претендовать. Подавать документы на так называемые «коммунальные» могут переселенцы, на счетах которых лежат сумма, равная максимум 25 прожиточным минимума для трудоспособных. То есть 42,100 тысячи гривен.
|
с 13 сентября 2017 года
|
с 1 декабря 2017 года
|
Размер депозита, наличие которого является основанием
для отказа в назначении адресной помощи
|
42 100 грн
|
44 050 грн
Кроме того, теперь по-другому будут контролировать получаемые выплаты. Раньше работники труда и соцзащиты раз в полгода выезжали по месту временного жительства переселенцев, теперь это не нужно делать. Проверку заменили физической идентификацией в отделении «Ощадбанка»., куда непременно должны явиться все, кто хочет получать пособия.
От таких проверок освободили ВПЛ, которые сейчас работают на госслужбе или в местном самоуправлении, участникам АТО.
Теги: Донбасс, социальные выплаты, переселенцы
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