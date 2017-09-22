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“”Рус***й мир” будет умирать, как и ОРДЛО, с унижениями, нищетой и отсутствием перспектив”, - боевики “ДНР”
22.09.2017 16:22
Самые большие потери от прихода “русского мира” понесли жители Донецкой области. Крупный и развитый промышленный регион на десятилетия превратился в район без перспектив и будущего. В паблике боевиков уверены в “смерти” “ДНР”, которая неминуемо приведет к кончине “русского мира”, передает “Диалог.UA”.
“В замесе самыми лохами оказались пока донецкие. Цветущий богатый регион на десятилетия превращен в жопу без перспектив…Ну и хорошая модель или полигон для ближайшего будущего РФ. Русский мир, очевидно, будет умирать, как и ОРДЛО сейчас. С унижениями, нищетой и отсутствием перспектив для себя и детей”, - написал пособники террористов.
К слову, сомнений в крахе идей мифического “русского мира” у наемников не осталось.
Теги: Донбасс, мир, Российская Федерация, русский, ДНР, ЛНР, боевики
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