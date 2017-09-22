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"ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке

22.09.2017 11:49
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"ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке

В непризнанных “республиках” на Донбассе почти не осталось “ветеранов” войны. Многие предпочли вернуться в свои мирные дома в России и налаживать жизнь за поребриком, оставив разрушенный регион на волю случаю. Террорист Андрей Ко в соцсети написал, что наемники больше не в почете и не нужны “Л/ДНР”, пишет “Диалог.UA”.

По его данным, оставшиеся “ветераны” держутся из последних сил - новобранцы не готовы к серьезным боевым действиям. “Разбегаются браться… Расписной, после случая, когда его “спецы” за стрельбу пресанули, поехал нервы в Ялту лечить. В принципе, понять можно, когда боевого командира тыловые строить начинают, какое там желание служить.

Вот чкурнул Леха, говорят, в Москве теперь жизнь налаживать будет, навоевался. Да и не он один. Много наших свалило. По ходу не нужны мы здесь больше. Ветераны на пределе, с молодыми далеко не пойдешь, чем мотивировать, хрен знает.. : на идее, как в 14-м, воевать не хотят”, - пожаловался наемник.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, террорист, ДНР, наемники, ветераны
 
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