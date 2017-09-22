- Геращенко: Украина готова обменять 313 боевиков ОРДЛО на 88 украинских заложников07:51
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"07:29
- Российская вдова Моторолы оставила без гроша его Донбасскую жену20:18
- 25 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЕТ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ГРОМАДЫ ДОНБАССА19:58
- “Доступное жилье”: переселенцам и бойцам АТО упростили процедуру получения госпомощи18:40
- СОЦРАБОТНИКИ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ17:38
- На це розраховують у Кремлі: експерт розповів про «мінус» миротворців ООН на Донбасі17:00
- Красный Крест привез в ОРДЛО 190 тонн гумпомощи16:00
- Идут наземные, воздушные и дипломатические бои13:58
- «Евродесант» увидел шрамы и героизм Авдеевки13:40
Геращенко: Украина готова обменять 313 боевиков ОРДЛО на 88 украинских заложников
Украина готова передать боевикам 313 человек в обмен на 88 украинских заложников, находящихся в плену на оккупированной территории Донбасса.
Об этом заявила на брифинге представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, сообщает "Украинские новости".
"Нам удалось установить 88 наших заложников из списка 144, где они находятся. И мы готовы передать для их освобождения 313 лиц, как позволяет украинское законодательство ОРДО/ОРЛО для освобождения украинцев", - сказала Геращенко. Она добавила, что 20 сентября в Минске на переговорах Контактной группы поднимался этот вопрос.
Напомним, украинская сторона ТКГ заявила о готовности к компромиссу для освобождения заложников на Донбассе.
Теги: Донбасс, обмен, ДНР, ЛНР, боевики, заложники, Минские договоренности
- ДНРовцы обвиняют Украину в срыве обмена пленными в формате "вceх нa вceх"
- Сегодня в Минске поднимут вопрос об обмене с "ЛНР" и "ДНР" заложниками по системе "87 украинцев на 309 террористов", - СБУ
- В плену у боевиков находятся 114 украинских заложников
- Боевики убили свыше 100 пленных, поэтому срывают обмен?
- Украина готова к большому обмену заложниками с фейковыми "республиками"
- Обмен пленных: из 121 заявленных в списке боевики подтверждают местонахождение только 50 человек
- Геращенко: Украина готова обменять 313 боевиков ОРДЛО на 88 украинских заложников07:51
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"07:29
- Российская вдова Моторолы оставила без гроша его Донбасскую жену20:18
- 25 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЕТ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ГРОМАДЫ ДОНБАССА19:58
- “Доступное жилье”: переселенцам и бойцам АТО упростили процедуру получения госпомощи18:40
- СОЦРАБОТНИКИ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ17:38
- На це розраховують у Кремлі: експерт розповів про «мінус» миротворців ООН на Донбасі17:00
- Красный Крест привез в ОРДЛО 190 тонн гумпомощи16:00
- Идут наземные, воздушные и дипломатические бои13:58
- «Евродесант» увидел шрамы и героизм Авдеевки13:40
- Это просто потрясающе! Трамп, Макрон, Грибаускайте, а вместе с ними и весь мир готовы стоять за Украину в борьбе с агрессором Российской Федерацией! – Порошенко08:52
- Кабмин Украины разрешил блокировать злостных спамеров08:42
- По следам "Ватутина". Теплоход "Зирка Днепра" внезапно отправился в сторону Крыма 08:29
- СБУ вызвала на допрос своего экс-начальника Наливайченко из-за "сотрудничества" с Медведчуком: политик может быть наказан за поездки в Россию с кумом Путина08:11
- Геращенко: Украина готова обменять 313 боевиков ОРДЛО на 88 украинских заложников07:51
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"07:29
- Названа самая опасная соцсеть22:37
- Астрологический прогноз с 23 по 29 сентября22:15
- Ученые сделали неожиданное открытие о собаках21:58
- Актера Джуда Лоу приняли за преступника21:41
- Жіноче лібідо: 7 способів його покращити21:07
- Чому шкідливо бути нервовою людиною?19:05
- Польза медитации в современном мире18:21
- Шесть зодиакальных пар, которые обречены на расставание18:08
- П'ять правил догляду за шкірою17:10
- «Вставай Украина - 2»: Саакашвили повторяет сценарий 2013 года16:48
- 17 болезней, которые лечит обычная «лаврушка»16:10
- Как убрать синяк за один день15:08
- «Евродесант» увидел шрамы и героизм Авдеевки13:40
- Кабмин облегчил участь переселенцев11:57
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"
- Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО