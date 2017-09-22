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Геращенко: Украина готова обменять 313 боевиков ОРДЛО на 88 украинских заложников

22.09.2017 07:51
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Геращенко: Украина готова обменять 313 боевиков ОРДЛО на 88 украинских заложников

Украина готова передать боевикам 313 человек в обмен на 88 украинских заложников, находящихся в плену на оккупированной территории Донбасса.
Об этом заявила на брифинге представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, сообщает "Украинские новости".

"Нам удалось установить 88 наших заложников из списка 144, где они находятся. И мы готовы передать для их освобождения 313 лиц, как позволяет украинское законодательство ОРДО/ОРЛО для освобождения украинцев", - сказала Геращенко. Она добавила, что 20 сентября в Минске на переговорах Контактной группы поднимался этот вопрос.

Напомним, украинская сторона ТКГ заявила о готовности к компромиссу для освобождения заложников на Донбассе.



Теги: Донбасс, обмен, ДНР, ЛНР, боевики, заложники, Минские договоренности
 
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