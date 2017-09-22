Кремль перебросил на юг Донецкой области группу ФСБ из Сирии - впервые эти "ихтамнеты" "засветились" на Донбассе в 2014-м

22.09.2017 14:39

На юге Донецкой области на оккупированной территории появилась группа спецназа ФСБ РФ с названием “Град”, принимавшая участие в боевых действия в 2014 году. В последнее время “ихтамнеты” находились в Сирии. Как сообщает координатор “ИС” Дмитрий Тымчук, российский спецназ расположился в населенном пункте Седово, пишет “Диалог.UA”.

“Входящие в группу представители ФСБ находились на территории района в 2014 году... Затем были переброшены в Сирию”, - уточнил военный эксперт. По его данным, эта группа спецназа еще недавно выполняла в Ближневосточном регионе боевые задачи армии РФ, после чего ее вновь вернули на Донбасс. Для поддержки их действий “Граду” передали бронегруппу из пяти ББМ, которая дислоцировалась в Новоазовске.