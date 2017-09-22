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Мариупольский Горводоканал рассказал, почему повышает тарифы
Ориентировочно с 1 октября 2017 года в Мариуполе повышаются тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения. Вступит в силу постановление после опубликования в газете «Урядовый курьер». Об этом сообщили в КП “Мариупольгорводоканал”, передает 0629.
Сообщается, что плановые тарифы увеличились на 39,6% по централизованному водоснабжению и на 17,6% по централизованному водоотведению.
В частности, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения частного сектора и других потребителей, согласно Постановлению Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг № 1136 от 14.09.2017 г.. составляют:
- по централизованному водоснабжению - 13,908 грн (С НДС)
- по водоотведению - 4,98 грн (С НДС)
Тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) для населения и других юридических лиц, находящихся в многоквартирном жилом фонде согласно Постановлению Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг № 1137 от 14.09.2017 г. составляют:
- по поставкам холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 14,952 грн (С НДС)
- по водоотведению (с использованием внутридомовых систем) - 5,268 грн (С НДС)
Как пояснили на предприятии, на изменение тарифов повлияли в первую очередь следующие факторы:
1) увеличились расходы на приобретение воды у других субъектов хозяйствования на 25,44% по централизованному водоснабжению;
2) уменьшились объемы реализации, учтены в действующих тарифах, а именно:
- на 7,85% по централизованному водоснабжению,
- на 9,13%, централизованного водоотведения.
3) выросли расходы на оплату труда:
- на 30,64% по централизованному водоснабжению,
- на 20,90% с водоотведения.
4) расходы на амортизационные отчисления, рассчитанные в соответствии с Налоговым кодексом Украины выросли:
- на 2145,60 тыс. грн или на 36,50% по централизованному водоснабжению;
- на 1376,50 тыс. грн или на 26,25% с водоотведения;
5) уменьшились запланированные расходы на оплату электрической энергии:
- на 5,12% по централизованному водоснабжению,
- на 1,69% с водоотведения,
что произошло за счет внедрения энергосберегающих мероприятий.
6) иные расходы также выросли в связи с повышением стоимости реагентов, затрат на ремонты, горюче-смазочные материалы, ставки налогов и сборов и тому подобное.
В Горводоканале также отметили, что при составлении новых тарифов также учли средства средства на компенсацию разницы между фактическими затратами по приобретению электрической энергии, уплаты налогов и сборов и запланированными соответствующими затратами за 1 полугодие 2016 года в сумме:
491,80 тыс. грн по централизованному водоснабжению,
149,30 тыс. грн из водоотведения.
Также во исполнение требований Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» из структуры тарифов изъяты расходы, связанные с обслуживанием и поверкой индивидуальных приборов учета.
“Действующий тариф был установлен на заседании НКРЕКП постановлением № 1438 от 19.08.2016, вступившим в силу 07.10.2016. Плановые тарифы увеличились на 39,0% по централизованному водоснабжению и на 16,5% по централизованному водоотведению.
На смену тарифов прежде всего повлияли изменения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод и расходы на оплату труда.
Также во исполнение требований Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» из структуры тарифов изъяты расходы, связанные с обслуживанием и поверкой общедомовых и индивидуальных приборов учета” - пояснили КП “Мариупольгорводоканал”.
Напомним, как сообщалось ранее, общественники Мариуполя намерены обратиться в НКРЕ, чтобы они отменили решение по Мариуполю о повышении тарифа на воду из-за того, что был нарушен порядок проведения общественных слушаний.
Теги: Украина, Донбасс, закон, Мариуполь, водоснабжение, коммунальные услуги, повышение тарифов
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