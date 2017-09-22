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Архив - Донецкая область

На Донбассе образовались огромные очереди

22.09.2017 12:58
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На Донбассе образовались огромные очереди

Люди часами простаивают в пункте пропуска. Пересечение линии разграничения на Донбассе до сих пор представляет серьезную проблему для многих жителей региона. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает segodnya.ua.

В частности, 20 сентября на контрольном пункте въезда-выезда к северу от моста в Станице Луганской наблюдатели зафиксировали очередь почти в 1000 человек, направляющихся в подконтрольные Украине районы, и около 800 человек, ожидавших в противоположном направлении.

"Члены патруля миссии общались с людьми в очереди. Все они по-отдельности сообщили, что время ожидания составляет примерно 3 часа. Приблизительно через 8 часов на этом же КПВВ наблюдатели видели примерно 300 пешеходов в очереди в подконтрольные правительству районы и около 450 пешеходов, желающих пройти в противоположном направлении", – сообщают наблюдатели.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, пограничники, ОБСЕ, пункт пропуска, КПВВ, очереди
 
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