- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке13:19
- На Донбассе образовались огромные очереди12:58
- "Расстреливали, арестовывали и кидали на подвал", - волонтеры "ДНР" рассказали о "переделе" российской гуманитарки людьми Захарченко12:40
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке11:49
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести11:09
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 22 сентября10:22
- За сутки боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - потерь у ВСУ нет10:12
- Геращенко: Украина готова обменять 313 боевиков ОРДЛО на 88 украинских заложников07:51
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"07:29
- Российская вдова Моторолы оставила без гроша его Донбасскую жену20:18
На Донбассе образовались огромные очереди
Люди часами простаивают в пункте пропуска. Пересечение линии разграничения на Донбассе до сих пор представляет серьезную проблему для многих жителей региона. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает segodnya.ua.
В частности, 20 сентября на контрольном пункте въезда-выезда к северу от моста в Станице Луганской наблюдатели зафиксировали очередь почти в 1000 человек, направляющихся в подконтрольные Украине районы, и около 800 человек, ожидавших в противоположном направлении.
"Члены патруля миссии общались с людьми в очереди. Все они по-отдельности сообщили, что время ожидания составляет примерно 3 часа. Приблизительно через 8 часов на этом же КПВВ наблюдатели видели примерно 300 пешеходов в очереди в подконтрольные правительству районы и около 450 пешеходов, желающих пройти в противоположном направлении", – сообщают наблюдатели.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, пограничники, ОБСЕ, пункт пропуска, КПВВ, очереди
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 19 сентября
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 22 сентября
- Ситуация в пунктах пропуска утром 23 мая
- Президент акцентировал внимание ОБСЕ на необходимости отказа боевиков от проведения выборов на Донбассе
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО на Донбассе - утренний мониторинг
- ОБЗОР СИТУАЦИИ НА БЛОКПОСТАХ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 23 МАЯ
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке13:19
- На Донбассе образовались огромные очереди12:58
- "Расстреливали, арестовывали и кидали на подвал", - волонтеры "ДНР" рассказали о "переделе" российской гуманитарки людьми Захарченко12:40
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке11:49
- В сети рассказали о подвиге хирурга, который спас более тысячи бойцов АТО11:28
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести11:09
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 22 сентября10:22
- За сутки боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - потерь у ВСУ нет10:12
- Геращенко: Украина готова обменять 313 боевиков ОРДЛО на 88 украинских заложников07:51
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"07:29
- ФК "Мариуполь" неожиданно уволил главного тренера13:30
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке13:19
- На Донбассе образовались огромные очереди12:58
- "Расстреливали, арестовывали и кидали на подвал", - волонтеры "ДНР" рассказали о "переделе" российской гуманитарки людьми Захарченко12:40
- Ярослав Грицак: "Опасаюсь, что война между Россией и Украиной - надолго"12:18
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке11:49
- В сети рассказали о подвиге хирурга, который спас более тысячи бойцов АТО11:28
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести11:09
- Каждый третий хочет 30 тысяч, а получает 510:51
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО10:29
- Ярослав Грицак: "Опасаюсь, что война между Россией и Украиной - надолго"12:18
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак09:15
- Жіноче лібідо: 7 способів його покращити21:07
- Чому шкідливо бути нервовою людиною?19:05
- Польза медитации в современном мире18:21
- Шесть зодиакальных пар, которые обречены на расставание18:08
- П'ять правил догляду за шкірою17:10
- «Вставай Украина - 2»: Саакашвили повторяет сценарий 2013 года16:48
- 17 болезней, которые лечит обычная «лаврушка»16:10
- Как убрать синяк за один день15:08
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- Кабмин облегчил участь переселенцев
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!