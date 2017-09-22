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На оккупированной территории Донбасса прогремел мощный взрыв - террористы лишились склада с боеприпасами: в Минобороны сделали заявление

22.09.2017 19:46
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На оккупированной территории Донбасса прогремел мощный взрыв - террористы лишились склада с боеприпасами: в Минобороны сделали заявление

На временно захваченной территории Донбасса у боевиков взорвался склад с боеприпасами. Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает "Диалог.UA".

По его словам, оккупанты в свойственной для них манере поспешили во всем обвинить украинские войска. Однако, Лісенко отметил, что взрыв, скорее всего, произошел в результате пренебрежения террористами правилами пожарной безопасности. "На базе так называемой "2-й бригады" боевиков из-за нарушения правил пожарной безопасности загорелось помещение, которое привело к детонации боеприпасов, которые хранились там в необустроенном для этого месте. Традиционно оккупанты списали этот инцидент на мифические обстрелы со стороны украинской армии", - сказал Лысенко.



Теги: Донбасс, взрыв, боеприпасы, склад, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, террористы
 
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