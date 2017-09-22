ООН направила 10 грузовиков продуктов в Донецк

22.09.2017 16:41

Грузовики проследовали через контрольный пункт пропуска Новотроицкое. ООН направила на временно неподконтрольные Киеву территории Донбасса очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Корреспондент.net.

"Вчера через КПВВ Новотроицкое на выезд к неконтролируемой территории в направлении Донецка последовало 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов общим весом более 189 тонн", – говорится в сообщении.

"Груз направлен от Всемирной продовольственной организации ООН представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев", – уточнили пограничники.

Накануне Красный Крест направил в ДНР 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн.

Напомним, в 2017 году ООН и Красный Крест выделят на проекты на Донбассе $274 млн. Эти деньги будут распределены как на подконтрольные Киеву территории, так и на временно неподконтрольные.