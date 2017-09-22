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"Расстреливали, арестовывали и кидали на подвал", - волонтеры "ДНР" рассказали о "переделе" российской гуманитарки людьми Захарченко
Завезенная из России на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей гуманитарная помощь почти никогда не попадала в руки мирным жителям. Чаще всего бесплатные продукты питания попали на полки “национализированных” супермаркетов, которыми руководят жены главарей “Л/ДНР”, а лекарства – в “государственные” аптеки. Причастные к получению и распределению гуманитарки в “ДНР” люди рассказали, как их бросали на подвал из-за принципиальной позиции и угрожали семьям, пишет “Диалог.UA”.
Даниэла Романихина в 2014 году была начальником гуманитарной службы в оккупированном Шахтерске, потом открыла социальные столовые. “Каждый раз, получая гуманитарку от друзей с РФ, наша вышка требовала, чтобы я отдавала груз им, а они, в свою очередь, часть выдавали мне на город. Пришлось даже 3 суток посидеть за груз от Стрелкова”, - написала она в соцсети.
Вадим Кипелов рассказал, что в декабре 2014 года был арестован казачеством. “Расстреливали по дороге, семью с детьми вышвырнули на улицу из общежития, сидел на яме пару суток на Майской вышел чудом благодаря срочному вмешательству друзей. Причина банальна - не дал отжать казакам груз с новогодними подарками”, - рассказал мужчина.
Алексей Родригес доставлял медикаменты во вторую горловскую городскую больницу. “Нам тоже сказали, что мы все должны сдать "государству", а они потом будут "распределять". Мы-то послали нах*й этих "государственников". Но они взяли да и уволили главврача-хирурга, который весь 2014 и 2015-й оперировал людей под обстрелами... Потом эти лекарства "государство" продает через аптеки. Гуманитарный медицинский спирт из РФ распродали например”, - написал волонтер “ДНР”.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, продукты, гуманитарная помощь, лекарства, ДНР, ЛНР, Захарченко
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