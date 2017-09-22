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Россия уже отказывается от согласия на размещения миротворцев ООН по всему ОРДЛО
В России просчитывают риски после предоставления Украине летальной оружия от США, а размещение миссии ООН на всей территории Донбасса считают недопустимым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя встречу глав Украины и США, сообщает "УНИАН".
"Сейчас осень 2017 года, и мы видим, как слова "летальное оружие" используются "президентом мира" почти каждый день. Я думаю, что это повод задуматься, в какой ситуации находится Украина. Относительно того, просчитываем или нет. Конечно, просчитываем развитие ситуации", - сказала Захарова.
По ее словам, "сейчас в стенах Организации Объединенных Наций разрабатывается и прорабатывается российский проект резолюции по поводу участия ооновских миротворческих сил".
"Много спекуляций было на эту тему, очень много спекуляций было в СМИ Украины о том, что якобы миротворцы будут размещаться на всей территории Донбасса", - заявила пресс-секретарь российского МИД.
"Они (миротворцы - ред.) будут разворачиваться на линии соприкосновения, где находятся наблюдатели ОБСЕ для того, чтобы обеспечивать их безопасность. Не больше и не меньше. Все двоякие соображения недопустимы - тут надо быть предельно четкими", - подчеркнула Захарова.
Также она добавила, что пока рано говорить о том, какой документ ляжет на стол Совбеза для голосования, российский проект резолюции или других стран, поскольку над ним продолжается работа.
Ранее российские СМИ распространили ложную информацию о том, что Украина подала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по миротворческой миссии на Донбассе. Однако на самом деле это не так. Есть только письмо президента от апреля 2015 года, в котором расписано украинское видение урегулирования ситуации в Донбассе.
Как известно, Украина настаивает на перекрытии неконтролируемой части российско-украинской границы, поскольку РФ именно через нее поставляет оружие, российских военных и боеприпасы на оккупированный Донбасс.
Пункт о взятии контроля над границей есть в минских соглашениях. Однако позиции Украины и России расходятся в вопросе, который из пунктов должен быть выполнен раньше.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что он не против размещения "голубых касок" по всей территории Донбасса.
21 сентября президент Петр Порошенко сообщил, что в США поддержали предложение Украины по миротворцев на Донбассе.
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, ООН, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, Порошенко, миротворцы
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