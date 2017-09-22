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Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести
Террориста “ДНР” Дмитрия Калужского с позывным "Калуга" убил доброволец из РФ, прошедший чеченскую военную кампанию, Кирилл Котов. 19 сентября в оккупированном Донецке “судили” подозреваемого. Как сообщает сослуживец погибшего Денис Щербинин, “отпускник” застрелил спящего Калугу, пишет “Диалог.UA”.
“Завтра (19 сентября – ред.) суд в Донецке, и, дай бог, этого петуха кончат в камере неравнодушные! Или же депортировали и сажали в РФ, такие ублюдки жить не должны”, - написал террорист в соцсети.
Отметим, убийство Калужского произошло 27 июня 2017 года. Калуга принимал участие в захвате Славянска, Иловайска и других городов. Тогда ликвидацию наемника приписали силам АТО, позже стало известно, что боевика убил соратник.
К слову, данные подозреваемого в убийстве Калуги есть в базе “Миротворца”. 30-летний Кирилл Котов – житель Пензы. На стороне “ДНР” воюет в качестве снайпера-разведчика.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, миротворец, ДНР, АТО, добровольцы, предатель, террористы
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