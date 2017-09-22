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Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 22 сентября
Сегодня утром, 22 сентября, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 50/90; «Марьинка» - 30/70; «Новотроицкое» - 30/60; «Гнутово» - 40/40. Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным, сообщает 62.ua.
За прошедшие сутки через КПВВ последовало 42,7 тысячи человек и более 5,5 тысячи транспортных средств:
«Майорск» - 9935 человек и 1210 транспортных средств;
«Марьинка» - 9292 человек и 1430 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 9050 человек и 1720 транспортных средств;
«Гнутово» - 5000 человек и 1200 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 9456 человек.
Вчера пограничным нарядом в 50 метрах от контрольного поста «Березовое-1» обнаружены два несовершеннолетних (2002 и 2003 годов рождения), которые двигались в направлении населенного пункта Докучаевск, что на неподконтрольной Украины территории. Установлено, что дети разыскивались с 18 сентября 2017 года. Они самовольно покинули территорию одного из мариупольских школьных интернатов. Детей передано представителям Волновахского отдела полиции в Донецкой области.
Пограничники Донецкого отряда в КПВВ «Гнутово» обнаружили у двух граждан Украины паспорта с признаками частичной подделки. К Нацполиции направлены уведомления для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовных преступлений предусмотренных ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов). Лица переданы сотрудникам полиции.
А на КПВВ «Марьинка» пограничники Краматорского отряда обнаружили в двух случаях незаконное перемещение товаров на неподконтрольную территорию двумя автомобилями. Транспортные средства, которыми граждане везли одежду и стабилизаторы напряжения на сумму более 65 000 гривен, переданы ГФС для принятия правового решения.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, пограничники, АТО, пункт пропуска, КПВВ
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