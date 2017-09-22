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В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
22.09.2017 13:19
В так называемой “ДНР” начался серьезный конфликт между прибывшими из Сирии спецназовцами ФСБ РФ и “министром внутренних дел ДНР” Алексеем Диким и “начальником полиции” Новоазовского района Романом Гаранжой. Как сообщает координатор “ИС” Дмитрий Тымчук, причина конфликта – помощь российских военных в возвращении Новоазовского центрального рынка в собственность бывшего директора учреждения Сердюка, пишет “Диалог.UA”.
В 2015 году этот рынок по приказу Александра Захарченко стал собственностью “государства”. В связи с этим Сердюк выехал в Россию, а его сын попал в тюрьму “ДНР”. “Полиция” оккупантов пыталась выбить из бывшего владельца рынка выкуп за сына. Данных о связи Сердюка с ФСБ РФ на данный момент нет.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, бизнес, МВД, ФСБ, ДНР, Захарченко, Тымчук
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