В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке

22.09.2017 13:19

В так называемой “ДНР” начался серьезный конфликт между прибывшими из Сирии спецназовцами ФСБ РФ и “министром внутренних дел ДНР” Алексеем Диким и “начальником полиции” Новоазовского района Романом Гаранжой. Как сообщает координатор “ИС” Дмитрий Тымчук, причина конфликта – помощь российских военных в возвращении Новоазовского центрального рынка в собственность бывшего директора учреждения Сердюка, пишет “Диалог.UA”.

В 2015 году этот рынок по приказу Александра Захарченко стал собственностью “государства”. В связи с этим Сердюк выехал в Россию, а его сын попал в тюрьму “ДНР”. “Полиция” оккупантов пыталась выбить из бывшего владельца рынка выкуп за сына. Данных о связи Сердюка с ФСБ РФ на данный момент нет.