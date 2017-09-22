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В Донецке боевики «ДНР» не желают покидать отжатые под «казармы» квартиры
Командование «1-го АК ДНР» по требованию российских советников пытается упорядочить расположение ряда «частей и подразделений» оккупантов в черте Донецка. Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.
В частности, боевики нескольких формирований самовольно заняли ряд жилых и административных строений под свои расположения, которые не отражаются в отчётных документах, и не имеют намерений переселяться в выделенный командованием «казарменный фонд» в черте города.
Командование боевиков требует от командиров подразделений освободить захваченные помещения и расселиться исключительно на территории выделенных объектов, угрожая задействовать силы «военной комендатуры» и «комендантского полка» для принудительного выселения.
Теги: Донецк, Донбасс, квартиры, ДНР, боевики, Тымчук
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