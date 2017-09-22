За сутки боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - потерь у ВСУ нет

22.09.2017 10:12

Минувшие сутки в районе проведения АТО завершилась ростом количества обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок. Как сообщает Штаб АТО, если днем ​​противник соблюдал режим тишины, то после 18 часов на Приморском и Донецком направлениях враг активизировал вооруженные провокации, передает 62.ua.

Так, вечером и ночью боевики 4 раза по различным видам гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши укрепления в районе Авдеевской промзоны. Украинские защитники жестко давали отпор. Кроме того, противник применял вооружение БМП вблизи Новоселовки (Второй) и Майорска.

На Приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов оккупанты дважды били вблизи Водяного, а из противотанковых гранатометов работали по окрестностям Гнутово. Также, в конце суток под вражеским огнем оказались наши укрепления у Павлополя.

На Луганском направлении российские наемники выпустили 6 мин калибра 82 миллиметра и применяли автоматический гранатомет и пулемет на подступах к Крымскому.

В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие.

Во время 12 обстрелов силы АТО открывали огонь, ведь была прямая угроза жизни наших воинов. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.