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За сутки боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - потерь у ВСУ нет
Минувшие сутки в районе проведения АТО завершилась ростом количества обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок. Как сообщает Штаб АТО, если днем противник соблюдал режим тишины, то после 18 часов на Приморском и Донецком направлениях враг активизировал вооруженные провокации, передает 62.ua.
Так, вечером и ночью боевики 4 раза по различным видам гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши укрепления в районе Авдеевской промзоны. Украинские защитники жестко давали отпор. Кроме того, противник применял вооружение БМП вблизи Новоселовки (Второй) и Майорска.
На Приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов оккупанты дважды били вблизи Водяного, а из противотанковых гранатометов работали по окрестностям Гнутово. Также, в конце суток под вражеским огнем оказались наши укрепления у Павлополя.
На Луганском направлении российские наемники выпустили 6 мин калибра 82 миллиметра и применяли автоматический гранатомет и пулемет на подступах к Крымскому.
В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие.
Во время 12 обстрелов силы АТО открывали огонь, ведь была прямая угроза жизни наших воинов. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.
Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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